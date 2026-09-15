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▲Shein官網可以看見HAHABABY平替版。（圖／翻攝自Shein）

蔡阿嘎老婆二伯創立的品牌「HAHABABY」，先是被爆出抄襲日牌風波，接著又出現材質標示不符等問題，導致品牌遭到全網抵制，近日有愛購物的粉絲發現，HAHABABY居然反被抄襲！在平價服裝電商Shein上，出現了HAHABABY同款男童裝，而且只賣100元，被笑稱是「我抄襲你的抄襲。」HAHABABY推出的幼童圓點防曬外套，被網友發現在平價服飾電商平台Shein上架，不僅賣到嬰兒外套熱銷榜第一名，一件還只要150元，打折下來一件只要100元即可入手。貼文曝光後掀起許多討論，因為Shein平台早因為血汗勞工、服裝抄襲有許多爭議，但礙於定價非常低廉，因此依舊吸引許多人購買，「HAHABABY被Shein給copy了，這是終極大對決嗎？」、「我抄襲你的抄襲。」HAHABABY被指控抄襲許多日牌，雖然否認抄襲，但對於網友要求拿出設計圖一事發聲道歉，坦言在開發過程中為了快速創造新品，並沒有保留開發紀錄。昨（14）日他們委託律師發聲，再次澄清商品絕對不侵權，然而他們卻悄悄關閉官網，透露正在全面更新，將於本月17日重新來過，「hahababy正在進行官網的全面更新中！謝謝大家溫暖的耐心等候！」