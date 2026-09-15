氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮，在「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄中表示，今（15）日受東北風影響，北部、東半部有局部短暫陣雨，中南部則維持晴時多雲，北台灣白天略降溫，中南部高溫仍可達35度，各地早晚偏涼。明（16）日至周五水氣減少，東半部偶有雨，白天高溫逐日回升。至於位於關島東方海面的熱帶低壓預計明（16）日發展為第24號颱風「杜鵑」，最新路徑可能在日本南方海面大迴轉，對日本形成威脅。
東北風影響！北部、東部有雨 中南部白天仍偏熱
吳德榮表示，昨（14）日各地天氣仍偏暖，高溫約落在34至36度；今（15）日清晨截至4時42分，各地平地最低溫約22至24度。今日北部氣溫約23至29度、中部24至34度、南部23至35度，東部則為22至32度，早晚明顯較涼。
最新歐洲（ECMWF）模式顯示，今（15）日受到東北風影響，北部及東半部地區有局部短暫陣雨機會，西半部中南部則維持晴時多雲的天氣型態。受到東北風影響，北台灣白天氣溫略降，中南部白天依舊偏熱，各地早晚則有偏涼感受。
明起水氣減少！高溫逐日回升 日夜溫差大
最新模式模擬顯示，明（16）日至周五（18）日東北風帶來的水氣逐漸減少，大台北東側及東半部仍偶有局部短暫陣雨，西半部大致維持晴時多雲，山區午後則不排除出現局部短暫降雨。整體來看，白天高溫將逐日小幅上升，夜間仍維持微涼。
周六至下周一（19至21日）東北風進一步減弱，各地以晴時多雲為主，東半部偶爾仍有局部短暫陣雨。屆時白天氣溫偏熱，夜間則維持微涼的天氣。
杜鵑颱風明將生成！吳德榮曝最新路徑 日本恐受威脅
另一方面，最新氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，目前位於關島東方海面的熱帶低壓，預計明（16）日發展成為第24號颱風「杜鵑」，最新資訊顯示，20日2時已行至日本南方海面。
吳德榮表示，根據最新歐洲（ECMWF）系集模式模擬，杜鵑颱風的系集平均路徑大致會在日本南方海面出現大迴轉，對日本地區具有威脅。不過，各個系集成員模擬出的路徑仍分散於相當廣泛的範圍，目前預測仍存在很大的不確定性，颱風發展及移動方向仍需密切觀察。
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吳德榮表示，昨（14）日各地天氣仍偏暖，高溫約落在34至36度；今（15）日清晨截至4時42分，各地平地最低溫約22至24度。今日北部氣溫約23至29度、中部24至34度、南部23至35度，東部則為22至32度，早晚明顯較涼。
最新歐洲（ECMWF）模式顯示，今（15）日受到東北風影響，北部及東半部地區有局部短暫陣雨機會，西半部中南部則維持晴時多雲的天氣型態。受到東北風影響，北台灣白天氣溫略降，中南部白天依舊偏熱，各地早晚則有偏涼感受。
最新模式模擬顯示，明（16）日至周五（18）日東北風帶來的水氣逐漸減少，大台北東側及東半部仍偶有局部短暫陣雨，西半部大致維持晴時多雲，山區午後則不排除出現局部短暫降雨。整體來看，白天高溫將逐日小幅上升，夜間仍維持微涼。
周六至下周一（19至21日）東北風進一步減弱，各地以晴時多雲為主，東半部偶爾仍有局部短暫陣雨。屆時白天氣溫偏熱，夜間則維持微涼的天氣。
另一方面，最新氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，目前位於關島東方海面的熱帶低壓，預計明（16）日發展成為第24號颱風「杜鵑」，最新資訊顯示，20日2時已行至日本南方海面。
吳德榮表示，根據最新歐洲（ECMWF）系集模式模擬，杜鵑颱風的系集平均路徑大致會在日本南方海面出現大迴轉，對日本地區具有威脅。不過，各個系集成員模擬出的路徑仍分散於相當廣泛的範圍，目前預測仍存在很大的不確定性，颱風發展及移動方向仍需密切觀察。