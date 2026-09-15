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▲相信音樂買下的是世界明珠一整層商辦，要價近6億，成為徐若瑄鄰居。（圖／翻攝自世界明珠接待會館）

▲阿信（右）受邀前往美國加州蘋果總部參加新品發表，並和CEO特納斯合照。（圖／五月天 阿信臉書）

搖滾天團五月天近年世界巡迴演唱會吸金實力驚人，光是台北站就進帳11億，而旗下所屬公司「相信音樂」近日傳出豪砸近新台幣6億元，一口氣打包買下號稱南港第一豪宅的「世界明珠」12樓整層商辦。實價登錄資訊顯示，該筆交易包含兩戶約400坪的空間，合計金額為5.98億，在房仲圈引起騷動，這也象徵五月天的商業帝國版圖再擴張，而該建案的知名住戶還包含女星徐若瑄。據《鏡週刊》報導，五月天所屬公司相信音樂本次購入的「世界明珠」12樓兩戶商辦，一戶坪數逾200坪（含車位136 坪）以3.07 億元成交；另一戶約200坪（含車位近50坪）則以2.91億元落袋，相信音樂一口氣買下，共花了5.98億元，出手相當驚人。而「世界明珠」是住商混合社區，緊鄰台北流行音樂中心，基地近萬坪，平均單價破130萬元以上，是南港知名的第一豪宅，藝人徐若瑄也在2023年砸2億元買下該建案住宅與家人同住，相信音樂之後如若入住，雙方也將正式成為鄰居。能大手筆掃下高價商辦，全歸功於五月天強大的巡演實力。光是去年8月五月天首度站上台北大巨蛋，8場演唱會就吸金11.28億台幣票房；在中國巡演全年總收入更被預估超過人民幣30億元（約新台幣141億元）。除了團體演藝事業蒸蒸日上，團員私下的投資眼光同樣獨到，例如團員瑪莎與老婆在台灣台北、英國倫敦、日本東京等3國就坐擁4處豪宅，總價值超過新台幣8億元。五月天從過去的獨立樂團一步步轉型，除了經營「相信音樂」外，現在旗下還擁有上市公司「必應創造」，企業化營運相當出色。阿信近日更出席蘋果新機發表會，與執行長特納斯（John Ternus）驚喜合影，透露未來將有更緊密的合作，可見五月天早已從普通音樂人跨足成地產大亨與商業巨擘。