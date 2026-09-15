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她指出，成淵高中日前有87名學生出現上吐下瀉症狀，隔天大理高中也有10名學生不適，且兩校涉及同一供餐廠商，最後卻只有成淵停餐，其他供餐仍持續。直到9月10日教育局查核供膳廠商，才對6校全面開罰。
簡舒培質疑，相關稽查本來就應該在開學前完成，「為什麼要等到孩子食物中毒才查？」也質疑市府食安辦並未發揮應有功能。
免費營養午餐的水果只有3顆藍莓
除了食安問題，她也表示接獲文山區家長反映，免費午餐上路後供餐品質「超爛」，還出現學生吃不到餐、素食學生權益沒有受到照顧、用餐時間過短，以及老師午餐指導費偏低等問題。
簡舒培指出，教育局不斷強調午餐品質沒有變差，但家長實際攤出水果菜單，內容卻是第一天橘子、第二天小蘋果、第三天小香蕉，到了第四天甚至只有3顆藍莓。
此時湯志民上台解釋：「藍莓是比較大顆的。」簡舒培隨即怒嗆：「三顆藍莓比較大顆，和你的頭一樣大顆是不是？」現場火藥味十足。
教育局回應已多次和教育團體研商過
針對簡舒培質疑免費營養午餐政策倉促上路，北市教育局則嚴正澄清，政策「絕非倉促成軍」，過去已長期推動國產可溯源食材、有機蔬菜、有機菇及友善蛋等措施，累積相關基礎。
教育局表示，自今年1月起也密集召開多次政策研商會議，並邀請學生家長會聯合會等教育團體及代表共同參與，在財源充裕、配套完備的前提下才推動免費營養午餐。
至於供餐及廚餘爭議，教育局強調，均持續透過例行及專案稽查把關，廚餘政策也沒有設定所謂「KPI」，執行時會兼顧學校師生權益。