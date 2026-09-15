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免費營養午餐的水果只有3顆藍莓

教育局回應已多次和教育團體研商過

台北市議員簡舒培昨（14）日在議會總質詢時，砲轟北市今年上路的免費營養午餐政策配套不足，不僅開學後接連傳出學生上吐下瀉，還有家長反映供餐品質越來越差，甚至有一天水果只有「3顆藍莓」。教育局長湯志民當場解釋「藍莓是比較大顆的」，卻讓簡舒培火氣更大，直接回嗆：「和你的頭一樣大顆是不是？」另針對簡舒培質疑政策倉促成軍，教育局則回應，今年已和多個教育團體和代表密集召開多次政策研商會議，配套完備。簡舒培昨質詢台北市長蔣萬安時，首先鎖定免費營養午餐政策，質疑市府在任期第四年才推出，卻沒有做好完整配套，開學後隨即出現食安及供餐品質問題。她指出，成淵高中日前有87名學生出現上吐下瀉症狀，隔天大理高中也有10名學生不適，且兩校涉及同一供餐廠商，最後卻只有成淵停餐，其他供餐仍持續。直到9月10日教育局查核供膳廠商，才對6校全面開罰。簡舒培質疑，相關稽查本來就應該在開學前完成，「為什麼要等到孩子食物中毒才查？」也質疑市府食安辦並未發揮應有功能。除了食安問題，她也表示接獲文山區家長反映，免費午餐上路後供餐品質「超爛」，還出現學生吃不到餐、素食學生權益沒有受到照顧、用餐時間過短，以及老師午餐指導費偏低等問題。簡舒培指出，教育局不斷強調午餐品質沒有變差，但家長實際攤出水果菜單，內容卻是第一天橘子、第二天小蘋果、第三天小香蕉，到了第四天甚至只有3顆藍莓。此時湯志民上台解釋：「藍莓是比較大顆的。」簡舒培隨即怒嗆：「三顆藍莓比較大顆，和你的頭一樣大顆是不是？」現場火藥味十足。針對簡舒培質疑免費營養午餐政策倉促上路，北市教育局則嚴正澄清，政策「絕非倉促成軍」，過去已長期推動國產可溯源食材、有機蔬菜、有機菇及友善蛋等措施，累積相關基礎。教育局表示，自今年1月起也密集召開多次政策研商會議，並邀請學生家長會聯合會等教育團體及代表共同參與，在財源充裕、配套完備的前提下才推動免費營養午餐。至於供餐及廚餘爭議，教育局強調，均持續透過例行及專案稽查把關，廚餘政策也沒有設定所謂「KPI」，執行時會兼顧學校師生權益。