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人工智慧（AI）安全爭議持續升溫之際，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳，當地時間14日在洛杉磯參加活動時，突然接到美國總統川普（Donald Trump）來電，黃仁勳直接在台上接起電話並開啟擴音，讓現場觀眾一同聽見川普談論AI風險。綜合外媒報導，川普在電話中直言，近期受到熱議的AI末日論是「騙局」，堅信「機器人不會接管世界」，這番話也呼應他稍早在社群平台上的發言，強調美國不能因為擔心AI可能帶來的極端風險，就放慢技術發展腳步。對此，黃仁勳基本表示認同，但語氣相對謹慎，坦言AI安全確實值得重視，也給予近期提出相關警告的研究人員肯定，至於「AI將摧毀人類」等極端預測，他認為目前尚缺乏足夠的科學依據，應該把「揭露真實存在的安全問題」與「對遙遠未來的末日預測」區分開來。這場意外的台上通話，正好發生在AI安全論戰升溫之際。Anthropic執行長阿莫迪（Dario Amodei）近期呼籲放慢AI發展速度，Anthropic共同創辦人克拉克（Jack Clark）也在接受《BBC》專訪表示，未來甚至可能需要透過法律，要求AI公司設置可以「緊急關閉」AI系統的機制，而且還應接受第三方驗證。相較之下，川普與黃仁勳則認為，不能讓尚未發生的極端情境，成為阻礙AI發展的理由。一邊擔心AI發展太快帶來的風險，另一邊則警告過度恐慌會讓美國在全球AI競賽中失去優勢，隨著AI能力持續提升，這場「究竟該踩煞車，還是繼續加速」的爭論，恐怕才正要開始。