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據ESPN知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，洛杉磯快艇隊與多倫多暴龍隊已正式同意完成雷納德（Kawhi Leonard）的重磅交易案，這位七屆全明星球員將放棄價值745萬美元的15%交易保證金，重返他曾在2019年幫助奪得NBA總冠軍的暴龍隊。雙方接下來將安排正式的交易批准電話，走完聯盟層面的最後程序。這筆交易其實早在6月30日就已達成協議，但隨後因NBA對快艇隊展開規避薪資上限的調查而被迫擱置。在過去的13天裡，快艇主要在消化聯盟祭出的嚴厲懲處，並處理球隊內部的相關事務。直到本週一，快艇最終給出最後的批准，雙方才決定正式推進並完成這筆交易。在這筆交易中，快艇隊將從暴龍隊獲得明星前鋒布蘭登·英格倫（Brandon Ingram）以及潛力後衛迪克（Gradey Dick）。在選秀權方面，快艇將收穫2031年與2033年的兩個無保護首輪籤、2027年的首輪籤互換權，以及2030年和2033年的兩個次輪籤。這對因受罰而遭聯盟剝奪5個首輪籤的快艇而言，無疑是重要的資產補充。現年29歲的英格倫在上賽季場均可貢獻21.5分、4.8籃板與3.7助攻；而即將滿23歲的迪克則將迎來他的第四個NBA賽季，他在生涯第二年曾繳出過場均14.4分、三分球命中率35%的不俗表現。據消息人士透露，為了促成這次交易，雷納德主動放棄了價值745萬美元的15%交易保證金。而ESPN薪資專家鮑比·馬克斯（Bobby Marks）指出，這筆交易落地後，暴龍隊的團隊薪資總額已緊貼第一道奢侈稅線，球隊薪資空間將面臨一定壓力。美國記者西格爾（Brett Siegel）進一步報導指出，雷納德在正式成為暴龍隊一員後，將有資格獲得一份為期兩年、總值接近1.24億美元的提前續約合約。預計雷納德將會在這份合約上簽字，並一路效力至2028-29賽季，屆時他將年滿37歲。對於重返多倫多，雷納德在聲明中表示：「當我回到多倫多時，我專注於我所能控制的事情，為過去的這個章節畫下句點，並以全新的姿態繼續前進。」上個賽季，處於合約最終年的雷納德在65場比賽中場均攻下生涯新高的27.9分，外帶6.4籃板、3.6助攻與1.9抄截。他的回歸，無疑將再次點燃多倫多球迷的總冠軍希望。