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連3周只上4天班！9、10月超爽行事曆曝光 上班族嗨喊：有動力了

根據行政院人事行政總處115年辦公日曆，9月25日（五）中秋節、9月28日（一）教師節，以及10月9日（五）雙十節補假，分別形成連假。由於中秋節落在周五、教師節則緊接著於周一放假，9月25日至28日可連休4天；10月10日國慶日適逢周六，依法提前於10月9日周五補假，加上周六、日形成3天連假。

也因此，對一般周休二日上班族而言，9月21日至25日、9月28日至10月2日，以及10月5日至9日這3個星期，都只需要出勤4天，等於連續3周工作天數縮減，成為今年秋季「最神排假」。

▲9月25日中秋節、9月28日教師節，加上10月9日國慶日補假，讓9月21日至25日、9月28日至10月2日、10月5日至9日連續3周都只需上4天班，讓不少上班族看了嗨翻。（圖／Gemini製圖、記者賴禹妡製）

2026年下半年連假

2026連假請假攻略

▲2026下半年請假攻略一覽！其中被上班族認為最強的就是年底聖誕節跨2027年元旦，年底休息加上10天連假超香。（圖/NOWNEWS社群中心製）

周休二日上班族注意！翻開行政院人事行政總處115年辦公日曆，9月下旬至10月初出現超強排假。9月25日中秋節、9月28日教師節，加上10月9日國慶日補假，讓9月21日至25日、9月28日至10月2日、10月5日至9日連續3周都只需上4天班。消息在Threads引發熱議，不少網友嗨翻直呼：「突然覺得人生燃起了希望！」原PO近日在Threads發文提醒大家「只要這個星期工作幹完，接下來的3個星期都只要上4天班。望周知。」他透露，自己早上才剛到工位，翻開日曆數日子時意外注意到這項安排，忍不住發文與大家分享，還表示對周休二日族而言，9月其實也只工作快三個星期，「這樣說有沒有感覺更好一點」。貼文曝光後，吸引119.4萬次瀏覽及4.1萬人按讚，不少上班族紛紛留言，「有休假日子才有盼頭」、「本來今天星期一症候群很嚴重，看完好多了」、「謝天謝地，我已經快往生了」、「謝謝提醒，好像可以再活三週」、「這星期幹完準備飛日本」。不過，也有服務業、醫療業網友哀號，「然後這4天都要加班」、「服務業看完之後一點都不好」、「醫療業表示沒我的事」；家長也苦笑「不好意思，有小孩的我希望每個星期都上7天班」、「家有小怪獸的媽媽看完瑟瑟發抖」。