我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯道奇隊近期在例行賽尾聲全力衝刺，只要在作客辛辛那提紅人隊的系列賽中取勝，便能鎖定連續14年闖進季後賽的榮耀紀錄。然而，本季以3年6900萬美元重金加盟的明星終結者狄亞茲（Edwin Diaz），在復健賽中再度遭遇慘烈打爆，逼得道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）公開說出重話，直言狄亞茲若無法拿出令人信服的表現，季後賽恐怕會被直接割愛。狄亞茲先前因「頸部發炎」本季第二度進入傷兵名單，13日代表小聯盟3A出賽展開復健賽，不料表現徹底走鐘。他僅投0.2局就挨了2支安打、送出3次四死球狂失5分，連1局都沒能撐完就被打退場。本季他在大聯盟僅留下2勝2敗、防禦率高達11.85的慘淡成績。面對身價不斐的後援大將陷入嚴重低潮，羅伯斯在14日賽前受訪時毫不避諱地向狄亞茲發出嚴正警告。被問及狄亞茲是否可能被排除在季後賽名單之外時，羅伯斯斬釘截鐵地回答：「確實有這個可能。」羅伯斯嚴肅地表示：「他必須投得更好。他過去的實績固然非常出色，但以目前的狀況來說，球隊需要的是能讓人產生『這值得信任』的表現，他自己也非常清楚這點。」羅伯斯指出，球隊將密切緊盯狄亞茲在16日（日本時間17日）的下一次登板，並在那場比賽後重新評估，「我們會綜合考量投手的表現與能力來選出最佳陣容。我個人依然希望他能入選，但他必須拿出實質內容證明自己，我們需要看到具體的東西。」羅伯斯對狄亞茲的急切要求，很大一部分來自於道奇牛棚當前嚴峻的傷病困境。本季表現最穩定、現年24歲的火球男恩里克斯（Edgardo Henriquez），當天因腰部不適進入15天傷兵名單，例行賽確定提前報銷；而去年在季後賽肩負關門重任的佐佐木朗希，目前也因為右手中指水泡問題進入傷兵名單，何時能歸隊仍是未知數。在後援戰力捉襟見肘的情況下，原本被寄予厚望的狄亞茲卻始終無法找回身手，讓道奇教練團傷透腦筋。