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陸委會：不排除新規會限制台灣人出入境

台商、半導體從業者、宗教人士等均應提高警覺

中國新規擴大限制出入境的適用情況

中國出入境新規定今（15）日正式上路！新規全文共19條，除了新增出境安全風險防範制度，也明定移民管理機構、簽證機關在核實身分及申請事由時，可要求當事人提供文件、資料及「電子數據」；另針對危害國家安全、產業安全、技術安全等情況增加限制出境措施。對此，陸委會示警，由於中方法制可能將台灣人視為中國公民，不排除相關規定被用來限制台灣民眾離境，並特別點名台商、台企幹部、半導體與高科技人才、公務員及特定宗教人士等族群應提高警覺。針對中國新規，陸委會副主委沈有忠14日表示，新規表面上屬於一般出入境管理，但實質上將部分邊境管制作法法制化，也擴大執法機關的裁量空間。由於中方法制將台灣人民視為中國公民，因此不排除利用相關規定限制台灣人出入中國。陸委會並特別點名5類人士應提高警覺，包括在中國的台商、台企幹部、半導體與高科技產業人才、基層公務員，以及特定宗教界人士，赴中前應審慎評估人身、工作及資訊安全風險。陸委會先前也曾提醒，台灣人赴中前可先使用「國人赴陸港澳動態登錄系統」登記行程，並與家人保持聯繫，以利發生突發狀況時掌握行蹤及提供協助。值得注意的是，隨著中國新規上路，網路一度流傳「9月15日起持有台胞證就等於中國公民」、「台胞證變成中國身分證」等說法。不過，實際檢視中國國務院公布的19條全文，並沒有「持台胞證者視為中國公民」、「台胞證變身分證」，或新增將台灣民眾列為「中國台灣省居民」等文字。至於中方則否認台灣方面的風險示警。中國國台辦發言人朱鳳蓮日前表示，台灣民眾赴中國「完全不需要擔心有什麼風險」，並稱新規是為了規範出入境管理、保障合法權益及維護國家主權、安全與發展利益，聲稱台灣民眾赴中旅遊、探親、參訪與交流，可以「乘興而來，盡興而歸」。中國國務院總理李強日前簽署國務院令，公布《國務院關於出境入境管理的規定》，自9月15日起施行。官方宣稱，新規目的在於規範出境入境管理、保障相關人員合法權益，以及維護國家主權、安全與發展利益。其中第2條建立中國公民出境安全風險防範制度。若相關國家或地區被列為高風險，移民管理機構在受理、審批出入境證件及實施出境邊防檢查時，可以提醒民眾謹慎前往；若目的地屬最高風險等級，或當地嚴重危及人身安全案件突發、高發，必要時甚至可以勸阻前往。第3條則明定，出境入境人員申請出入境、停留或居留的事由必須真實、合法。移民管理機構及簽證機關在核實身分及申請事由時，可以詢問相關情況，並要求當事人出示或提供文件、資料及「電子數據」等資訊，當事人應予以配合。此外，新規也擴大限制出境的適用情況。中國公民若因騙取出入境證件、非法出入境遭行政拘留，可依違法情節，自處罰執行完畢後6個月至3年內禁止出境；若在境外從事違法犯罪活動、危害中國國家安全及利益，也可自回國起限制出境6個月至3年。若涉及違反出口管制、技術進出口管理等規定，且可能危害中國產業安全或技術安全，相關主管機關也可決定禁止當事人出境。然而，由於「國家安全」、「產業安全」、「技術安全」等概念涵蓋範圍廣，也讓台灣方面對執法裁量空間提出疑慮。