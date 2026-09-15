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▲今年WBC對韓國鄭宗哲敲出全壘打，本次退出亞運名單被韓媒視為明顯戰力損失。（圖／記者葉政勳攝）

2026愛知・名古屋亞運棒球即將開打，尋求亞運5連霸的韓國隊，仍把中華隊視為最需要警戒的對手。韓國媒體《京鄉新聞》14日分析，中華隊原始名單中徐若熙、古林睿煬、孫易磊、莊陳仲敖與鄭宗哲等5名主力退出，讓投手與內野戰力明顯受損，但即使如此，近年中華隊在國際賽對韓國戰績占優，韓國仍「不能掉以輕心」。中華棒協7月公布初始名單後，陣容陸續因傷勢與所屬球隊因素調整，徐若熙、古林睿煬、孫易磊、莊陳仲敖與鄭宗哲都退出，改由劉致榮、徐翔聖、余宗儒、黃子漢與陽柏翔等人遞補。韓媒特別指出，退出的5人今年都曾參加WBC，並非單純替補層級球員。其中古林睿煬在今年WBC對韓國曾先發4局僅失1分，幫助中華隊以5：4擊敗韓國；鄭宗哲則在同場面對韓國投手郭斌敲出全壘打。徐若熙也原本被視為中華隊主要先發戰力之一，因此多名速球派核心退出後，韓媒認為中華隊最大的變數將落在投手調度深度。內野方面，《京鄉新聞》同樣認為戰力受到影響。鄭宗哲目前在紅襪40人名單內，原本具備守游擊與國際賽經驗，他退出後，中華隊中線守備出現明顯缺口。中華隊最終選擇效力東北樂天金鷲的陽柏翔遞補。韓媒認為陽柏翔潛力不差，但目前一軍實戰經驗有限，要立刻完整補上鄭宗哲的攻守影響力並不容易，游擊區因此成為韓國觀察中華隊時最明顯的疑問之一。地主日本本屆仍以社會人球員為主體，雖然擁有主場優勢，但韓媒從球員資歷與國際賽經驗評估，日本整體戰力仍被認為不如台灣與韓國。即使中華隊名單出現多次更動，韓國媒體仍把台灣視為金牌爭奪戰最主要對手之一。對尋求亞運5連霸的韓國來說，真正需要警戒的並不是中華隊名單是否「比原本弱」，而是近幾年雙方正面交手的結果。2023杭州亞運小組賽，中華隊曾以4：0完封韓國，雖然最後決賽韓國以2：0完成復仇、拿下金牌，但比賽過程仍相當膠著。今年WBC雙方再度碰頭，中華隊又以5：4擊敗韓國。韓媒統計，兩隊最近7次大型國際賽交手，韓國僅取得2勝5敗，這也是為什麼即使中華隊少了多名主力，韓國球界仍不敢把台灣當成戰力下滑後就能輕鬆處理的對手。韓媒也特別提到，近年台灣棒球最明顯的改變，是速球型投手持續增加，野手守備與基本功也同步提升。這些進步不只反映在單一賽事，而是已經連續出現在杭州亞運、WBC等大賽。