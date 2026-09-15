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GD親自拍攝麥當勞廣告！粉絲大讚MV等級 影片飆4百萬觀看

▲GD麥當勞影片掀起眾人熱論，被讚「麥當勞史上最好看的廣告」。（圖／翻攝自IG＠xxxibgdrgn）

▲先前備受討論的McDonald’s帽、薯條徽章都入鏡，讓人更期待麥當勞周邊商品公布。（圖／翻攝自IG＠xxxibgdrgn）

▲GD大秀「雞塊三連拍」、「雞塊愛心」好圈粉。（圖／翻攝自IG＠xxxibgdrgn）

麥當勞GD愛心雛菊紙袋、辣醬奶油破梗！薯條徽章、McDonald’s帽也有

▲愛心MCD與小雛菊紙袋讓粉絲也想收藏。（圖／翻攝自IG＠xxxibgdrgn）

▲天王限動以GD多重宇宙的姿態大秀廣告影片。（圖／翻攝自IG＠xxxibgdrgn）

台灣麥當勞證實聯名G-DRAGON權志龍GD，9月21日公布、9月23日開賣，天王一發出最新廣告影片飆破4百萬觀看流量，只見愛心雛菊紙袋、辣醬奶油，還有PEACEMINUSONE周邊商品薯條徽章、McDonald’s帽都入鏡破梗，讓粉絲更加期待直呼「把麥當勞吃的像米其林」、「麥當勞史上最好看的廣告」，紛紛嗨喊「GD可以！要拚手速了」。麥當勞GD權志龍G-DRAGON的聯名消息，最早在9月9日從各國麥當勞粉專曝光，天王標誌性「缺花瓣小雛菊」COMING SOON，亞洲全網都嗨了！韓方搶先透露亞洲12地上市日期，是繼9月17日首波開賣的南韓、香港、馬來西亞，於亞洲開賣的第6個市場。GD直接發出親自拍攝的最新廣告影片，不只可愛與麥當勞叔叔互動，還以獨特聲線哼唱經典標語「Ba-la-ba-ba-ba, I'm lovin' it」，讓歌迷全都沸騰吶喊「麥當勞史上最好看的廣告」，影片瞬間飆破4百萬觀看流量！長達54秒廣告MV中，GD悉心整理McDonald’s帽、薯條徽章等戰利品，還大吃McCrispy Gochujang Butter韓式辣醬奶油漢堡，不只拿起麥克雞塊三連拍、還對鏡頭秀出雞塊愛心，電暈粉絲直呼「心臟爆擊」、頻問「他是怎麼把麥當勞吃的像米其林的？」尤其這次首度曝光的「MCD」字母愛心，搭配天王小雛菊變身GD手中的紙袋，還有桌上擺著고추장버터소스韓式辣醬奶油，全都入鏡破梗。讓粉絲更加期待嗨喊一定要入手「GD可以！要拚手速了」。