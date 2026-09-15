我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯道奇隊近期飽受傷兵困擾，不過球迷終於迎來一項好消息。因右上臂二頭肌發炎而進入傷兵名單（IL）的日籍球星大谷翔平，目前已準備好重啟打擊練習。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）證實，大谷預計在美國時間周二（15日）開始進行「T座」打擊練習，這將是他傷後復原的首次重要測試。大谷翔平自11日因揮棒時感到右上臂不適被列入傷兵名單後，並未隨隊參與客場遠征，而是留在洛杉磯專心接受治療。羅伯斯說明，過去幾天大谷完全停止了與棒球相關的訓練，僅維持重量訓練與物理治療，刻意減輕身體負荷。在教練團與防護團隊的評估與共識下，大谷決定於週二正式重拾球棒，從最基礎的T座打擊開始尋找揮棒手感。目前道奇隊陣中宛如「野戰醫院」，除了大谷之外，一壘手弗里曼（Freddie Freeman）右膝痠痛、游擊手羅哈斯（Miguel Rojas）右肩受傷，新秀帕赫斯（Andy Pages）與拉辛（Dalton Rushing）也都在傷兵名單中。此外，球隊在日前的比賽中因牛棚在9局崩盤，以4：6遭馬林魚逆轉絕殺，使得球隊進軍季後賽的腳步被迫暫緩。主帥羅伯斯無奈坦言：「現在傷兵問題是我最擔憂的事，目前的狀況確實不太理想。」美國媒體《加州郵報》撰文指出，儘管道奇傷兵滿營，「但沒有什麼比大谷翔平的狀況更令人擔憂。」報導分析，球團並不預期大谷在季後賽開打前就能百分之百痊癒，但期望他能在未來一周內找回揮棒感覺並減輕疼痛。大谷最快能在美國時間23日脫離傷兵名單，趕上例行賽最後的5場比賽。然而，《加州郵報》強調，週二的打擊練習將是測試他傷勢恢復程度的「第一道關卡」。如果大谷在揮棒時仍感到右上臂不適，23日復出的計畫恐將面臨變數，道奇隊甚至可能被迫重新擬定季後賽的戰略佈局。這次看似例行的T座打擊，對道奇隊的爭冠之路至關重要。