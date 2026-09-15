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2012倫敦、2016里約、2020東京、2024巴黎 ：杜蘭特締造了驚人的「4戰4金」神話。





：杜蘭特締造了驚人的「4戰4金」神話。 美國男籃奧運隊史總得分王 ：在多屆奧運會中，他始終是關鍵時刻最無解的硬解得分點，並曾勇奪東京奧運最有價值球員（MVP）。





：在多屆奧運會中，他始終是關鍵時刻最無解的硬解得分點，並曾勇奪東京奧運最有價值球員（MVP）。 FIBA無解單打大殺器：國際賽沒有防守3秒限制，但杜蘭特211公分身高搭配極致柔順的拔蔥中距離跳投，完全無視任何區域聯防與包夾。





休士頓火箭球星杜蘭特（Kevin Durant）再度表態，希望能代表美國男籃出戰2028洛杉磯奧運。如果成行，這將是他生涯第5度踏上奧運舞台，而且屆時將接近40歲。杜蘭特過去4次代表美國隊參加奧運全部奪下金牌，也是美國男籃奧運史上的得分王，如今他顯然還沒有把國家隊生涯畫下句點。談起國家隊生涯，杜蘭特的言談中流露出的不僅僅是對競技冠軍的渴望，更是一種對籃球世界文化的深度共鳴。杜蘭特在訪談中動情回憶，代表美國男籃征戰全球，是他職業生涯中最珍貴、最具啟發性的生活經歷。這份體驗讓他不僅僅是一名在美加本土打球的NBA球星，而是真正化身為世界公民：「在披上國家隊球衣的日子裡，我們曾前往杜拜、阿布達比、巴黎、倫敦、馬德里等世界各大名城，這些跨文化的洗禮徹底顛覆了我看待籃球的方式，更開闊了我對生活與全球視野的理解。」杜蘭特甚至公開向所有年輕世代的職業球員呼籲：「只要你的身體與合約允許，只要你有機會代表自己的國家出賽，請一定要毫不猶豫地挺身而出，因為那種榮譽感與體驗是任何NBA例行賽都無法比擬的。」若回顧杜蘭特在奧運賽場上的功勳簿，其履歷含金量堪稱地表最強：因此，2028年主場作戰的洛杉磯奧運對他而言，絕非只是象徵性的「精神領袖巡迴」；只要他踏上球場，他就是在親手將自己保持的美國隊史得分天花板，往上堆高到另一個次元。對於一名征戰職業聯盟超過20年、經歷過阿基里斯腱斷裂重傷的老將而言，外界最現實的疑問無疑是：然而，剛結束的2025-26賽季數據，給了這份質疑最響亮的一記耳光。身披休士頓火箭戰袍的杜蘭特，整季保持不可思議的高出勤率，，投籃三圍持續維持在「180俱樂部」邊緣！在年輕核心圍繞的火箭陣中，杜蘭特依然是決勝關頭最令人膽寒的中距離死神。這份體能與手感的穩定度證明，只要沒有突發性傷病，以他純粹依靠投射手感與球商的打法，到了2028年夏天，他完全有能力在短期的奧運系列賽中，扮演高效率的關鍵外線刺客。除了金牌與獎盃，杜蘭特坦承自己到了生涯後段，心態上最大的轉變是體認到了籃球所賦予他的「全球影響力」。「我以前只專注在球場上的勝負，直到後來我走訪各國，在中國看見身上刺著『KD』刺青的球迷，在義大利街頭被幾十名狂熱球迷一路跟隨，我才意識到原來世界上有這麼多人在看著我。」杜蘭特直言，披上國家隊戰袍對他來說，是回饋這份跨國界熱愛最直接的橋樑。