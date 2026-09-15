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北市萬芳高中去年發生教師劉康仁性騷學生事件，監院事後糾正，教育局未善盡監督職權、處置不當，並直指北市府性平會認定性別事件屬實，但校長遲未對劉師行政職務採取任何調整或撤換措施，有偏袒、庇護的不當情狀。教育局昨向《NOWNEWS今日新聞》表示，教育局已召開校長成績考核委員會審議予以懲處，但考核過程和懲處結果屬於密件，不方便提供。北市教育局表示，本案相關調查及行政程序均已完成，涉案教師於一審判決後即依法停止職務，後續並完成解聘程序，終身不得聘任為教師。教育局說，另針對學校處理本案相關責任，該校校長亦已予以懲處。教育局對於涉及學生權益及校園安全事件，均秉持學生安全優先原則，依法嚴正處理，並持續督導學校落實相關機制。北市教育局7月底遭監察院糾正後，曾針對是否懲處校長表示，「目前尚無具體事證顯示其他學校同仁有違反法令或應受懲處之個人違失」，事後才改口，「教育局將依監察院糾正學校內容，召開校長成績考核委員會審議」。