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美股主要指數前一交易日全面下跌，道瓊工業指數終場下跌152.09點，收在52421.20點；標準普爾500指數下跌37點，收7619.98點；那斯達克指數下跌146.62點，收26186.41點；費城半導體指數重挫692.72點，收11131.28點，跌幅達5.86%。受到美股全面走跌影響，台股今（15）日開盤小幅走弱，加權指數以45847點開出，下跌15點，盤面呈現震盪格局。權王台積電（2330）則逆勢走強，開盤上漲25元至2405元，成為支撐大盤的重要力量。其他權值股方面，鴻海（2317）開盤上漲0.5元至249元；聯發科（2454）下跌45元至4515元；廣達（2382）下跌1元至331.5元；長榮（2603）下跌1元至236元。整體而言，台股今日開盤受到美股走弱拖累小幅開低，不過台積電逆勢上漲，能否帶動電子權值股止穩，將成為盤面後續觀察重點。