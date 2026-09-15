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洛杉磯道奇今（15）日作客辛辛那提紅人，以4：1收下勝利，正式鎖定季後賽席位，連續第14年挺進季後賽，也追平大聯盟史上最長連續季後賽紀錄。此役道奇靠塔克（Kyle Tucker）、赫南德茲（Teoscar Hernández）雙雙開轟，加上王牌左投史庫柏（Tarik Skubal）主投7局僅被敲3安、飆出9次三振、無失分，投打兩端全面壓制對手，分區封王魔術數字也降至3。道奇2局率先突破紅人先發洛多洛（Nick Lodolo）。塔克逮中一顆內角偏高四縫線速球，轟出右外野398英尺陽春砲，本季第15轟出爐，替道奇取得1：0領先。4局上，赫南德茲在塔克保送上壘後，鎖定第一球四縫線速球，一棒送往右中外野看台形成兩分砲，將比分拉開到3：0。雖然道奇前6局僅有這兩支安打，但兩發全壘打就先建立明顯優勢。7局上，赫南德茲保送後成功盜上二壘，赫南德茲（Kiké Hernández）再敲中前適時安打，道奇追加第4分。投手丘上則由史庫柏主宰戰局。首局便送出2次三振、演出3上3下，之後即使偶爾讓跑者上壘，也都能迅速化解危機。5局紅人靠安打與保送首度讓2名跑者上壘，史庫柏仍連續解決海斯（Ke'Bryan Hayes）與羅德里格斯（Hector Rodriguez），沒有讓對手形成有效攻勢。史庫柏最終主投7局，用90球，被敲3安、飆9次三振、無失分，充分展現連續兩年賽揚獎得主的壓制力。8局由維西亞（Alex Vesia）接手，同樣演出3上3下。9局菲利普斯（Evan Phillips）雖被德拉克魯茲（Elly De La Cruz）敲出陽春砲，但隨即穩住陣腳，沒有讓紅人進一步追近。最終道奇以4：1拿下勝利，也正式確定季後賽席位。這場勝利讓道奇連續第14個球季晉級季後賽，追平大聯盟史上最長紀錄。目前道奇分區封王魔術數字也下降至3，只要接下來再持續贏球，就有機會正式鎖定國聯西區冠軍。目前仍在傷兵名單的大谷翔平並未隨隊參與本次客場系列賽。即使少了這名核心打者，道奇仍靠塔克、赫南德茲的長打，以及史庫柏的王牌內容完成關鍵勝利。