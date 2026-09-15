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台灣最新平均薪資出爐！上班族抓包盲點「推薦改看中位數」

平均數為新台幣4萬9491元

全體受僱員工經常性薪資中位數為3萬9629元

「看中位數才是最準的，沒有領到4萬的真的都可以準備離職」、「不用看平均薪資，都被科技業、醫療業拉高的，就看中位數就好了，領不到4萬的基本上都是低薪一族」。

▲主計總處表示，看平均薪資易受極端數拉抬，較難實際反映多數上班族的「薪情」，同步公布7月全體受僱員工經常性薪資中位數為3萬9629元。（圖／記者陳明安攝）

台灣有沒有低薪勞工？主計總處答案合理但不符現實

經常性薪資中位數為41397元，低於2/3為27598元，由於我國最低工資目前為29500元，因此以月薪標準，我國無低薪勞工。

但是台灣的薪資中位數本來就不高，還要打66折算出的27K，根本已經是當前物價的「貧窮線」

但許多企業開出的薪水很多根本只開在30K至33K之間

行政院主計總處日前公布工業及服務業薪資統計結果，表示7月全體受僱員工經常性薪資平均數為4萬9491元，如果加上獎金及加班費等非經常性薪資2萬1674元，合計後總薪資平均數為7萬1165元，讓不少上班族感到非常傻眼表示：「根本就沒有領到！」然而有內行人抓到盲點，更應該看「經常性薪資中位數3萬9629元」，如果領不到該數字就應該準備離職。主計總處最新統計，7月全體受僱員工經常性薪資，年增3.32%；獎金及加班費等非經常性薪資2萬1674元，合計後總薪資平均數為7萬1165元，年增8.25%。不過主計總處也說，平均薪資易受極端數拉抬，較難實際反映多數上班族的「薪情」，主計總處同步公布7月，年增3.47%。相關數據也立刻被上傳到Mobile 01、Threads等社群討論，不少上班族表示「真的很抱歉，每次都是我在拉低平均」、「身邊好幾個朋友連40K都不到，這個數字真的很謎」、「每次看到這種訊息，都是我在拉低平均，我跟台灣人道歉」；不過也有內行人抓到盲點表示：那麼台灣到底有沒有低薪勞工？國勢普查處副處長譚文玲表示，針對有媒體報導有7成勞工低於平均薪資，澄清並非低於平均薪資勞工都是低薪，按照OECD（經濟合作暨發展組織）標準，低薪定義是針對全時勞工，若低於薪資中位數2/3才算是低薪，所以如果按照7月的數據計算，然而值得探討的是，主計總處的答案看似非常合理，；除此之外，最低工資雖然現在是29500元，，官方透過國際標準在數據上雖然及格，但其實是跟現實很脫節的情況，民眾最真實的「體感低薪」沒能真正表現出來，到底是不是低薪、要不要轉職，大家就自己心中評估看看囉！