我是廣告 請繼續往下閱讀

警察局：事發後通報學校、強化校安

教育局：隨即啟動校安應變措施

台北市中正區螢橋國中附近11日下午發生槍擊案，涉案槍手直到隔日才落網。對此，民進黨台北市議員簡舒培昨（14）日在市政總質詢時，拿此案重砲抨擊台北市長蔣萬安，直言槍擊案才剛發生在校園附近，「還好意思說台北很安全！」對此，北市警察局表示，案發後立即通報學校，並確認犯嫌駕車往新北、宜蘭方向逃逸，未在校園周邊流竄或危及師生安全；教育局則指出，校方獲報後隨即啟動校安應變，逐班提醒師生、加強放學及校園周邊巡查，後續也將強化重大治安事件的警校即時通報機制。簡舒培指出，槍擊案11日下午2時左右發生在螢橋國中後方，當天下午4時、4時55分分別有學生放學，但當時涉案槍手仍未落網。她追問蔣萬安何時得知此案？以及市府當時究竟採取哪些護童措施。簡舒培表示，陳姓主嫌直到當晚6時左右才落網，易姓女槍手則到隔日才被逮捕。她質疑，在槍手尚未落網的情況下，警方是否有派員保護學生、校方是否啟動護童機制？她並轉述課輔老師及學生反映，案發後有人聽到槍聲，也有學生因為害怕決定請假、直接回家，但學校當時仍讓學生自行離校，讓她質疑市府面對重大治安事件的校安應變是否足夠？簡舒培痛批，北市轄區才剛發生槍擊案，且地點就在學校附近，蔣萬安卻還能對外表示「台北很安全」，要求市府不要如此傲慢，「市長不要嘴秋」，而是應該針對警政與教育系統建立更明確的重大治安事件應變SOP。而針對議員質疑，北市警察局表示，接獲報案後立即組成專案小組，調閱沿線監視器在第一時間即掌握犯嫌搭乘接應車輛逃逸，同時啟動沿線警力攔截圍捕，全力緝凶。警察局提到，中正第二分局獲報後立即通報學校，並確認犯嫌逃逸路線未經過學校，係駕車往新北及宜蘭方向逃逸、且未在學校附近流竄，警方一路尾隨該車進行查緝，確認並未危害該學校師生安全。警察局指出，各分局及少年隊與轄區各級學校均有建置校園安全聯繫窗口及校園通報機制，事件發生後亦立即通報學校，強化校安聯繫，並與學校共同採取必要安全應變措施，本局將持續強化校安聯繫，共同維護本市各級學校師生之安全。另外，教育局也回應，本局高度重視校安問題，11日下午2時許獲報後隨即展開跨局處合作，包含校方啟動校園安全應變措施，逐班提醒師生注意安全，並於放學期間加強校園及周邊巡查；警察局則立即入校關心師生安全，調閱相關監視器外，並加強校園周邊巡邏。教育局說明，事發當日全校學生於下午4時統一放學，學校獲知鄰近地區發生治安事件後，即透過行政及教師群組通知教職員，並由學務處逐班提醒師生提高警覺，放學時再透過校內廣播提醒師生儘速返家。教育局說明，在校內師生放學確認安全無虞後，校方會同家長會進行校園周邊巡查，並透過家長會群組向家長說明相關情形，提醒家長留意學生返家狀況。教育局表示，目前本市各級學校均已與轄區派出所建立聯繫窗口，平時即透過警校合作機制維護校園及周邊安全。針對本次事件，教育局將在既有機制基礎上，進一步與警政單位強化重大治安事件之即時橫向通報，遇有可能影響鄰近校園及學生安全之重大事件，儘速將相關資訊通知學校，以利學校即時掌握並啟動必要之安全應變措施。另教育局已請螢橋國中持續由導師及輔導人員關懷學生身心狀況，如有學生因本次事件產生不安或有心理支持需求，學校將即時提供必要之輔導與協助。