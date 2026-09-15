我是廣告 請繼續往下閱讀

大谷翔平進入傷兵名單後，洛杉磯道奇打線原本最令人擔心的是誰來填補火力缺口，如今答案逐漸浮現。塔克（Kyle Tucker）今（15）日對紅人再度開轟，2打數1安打就是本季第15發陽春砲，另外選到2次保送，近3戰合計10打數7安、3轟、7打點，延續近期火燙手感。對一名本季長期背負4年2.4億美元巨約壓力的球星而言，這波爆發來得雖晚，卻正好發生在道奇最需要火力、也即將進入季後賽的關鍵時刻。面對紅人，塔克在2局上逮中洛多洛（Nick Lodolo）的內角高四縫線速球，將球轟向右外野看台，飛行距離398英尺，幫助道奇率先取得1：0領先。塔克此役只有2個正式打數，但除了全壘打外還選到2次保送，代表近期不只擊球品質提升，選球與上壘能力也同步回穩。塔克近3戰合計10打數敲出7支安打，其中3支直接飛出牆外，另外累積7分打點，完全是道奇打線最火燙的打者之一。這波反彈之所以特別受到關注，是因為塔克今年在道奇的第一個球季並不順遂。他季前簽下4年總值2.4億美元大約，原本被期待成為打線長期核心，但先前OPS一度只有0.684，若以他過往完整球季表現來看，是明顯低點，也讓外界開始質疑這筆巨額投資是否失敗。大谷受傷進入傷兵名單後，道奇少了最具破壞力的開路先鋒，打線必須有人主動承擔更多進攻責任。塔克恰好在這段期間開始爆發。前役對馬林魚，他單場3安、5打點並轟出滿貫砲，總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後稱讚塔克「成為球隊的火花」，如今對紅人又開轟，如果塔克能持續維持攻擊狀態，即使大谷回歸，道奇也會多出另一個能真正改變比賽的重要角色。例行賽進入尾聲，道奇已經鎖定連續第14季季後賽席位，接下來真正要面對的是10月短期系列賽。這時候一名中心打者連續3場找到擊球節奏，價值遠比5月或6月短暫火燙更高。