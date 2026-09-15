主打義大利麵、披薩等義式料理的連鎖品牌「薄多義」昨（14）日宣告，薄多義高雄美術館概念店正式開幕，強調品牌創立16年後，將披薩、義大利麵、飲品到空間都重新梳理，像是升級全新雲朵披薩，義大利麵強調麵條選用進口杜蘭小麥粉新鮮製作，調飲還邀請2024 World Class世界頂尖調酒大賽台灣冠軍高永霈（Pedison Kao）合作。今（15）日、明（16）日也祭出開幕優惠，每日前15桌用餐顧客免費送一張招待券，可免費吃早午餐熱狗堡、瑪格麗特雲朵披薩。
薄多義表示，此次全面升級全新雲朵披薩，是選用義大利進口麵粉，並提高麵糰含水量，讓烘烤後的餅皮形成蓬鬆、有空氣感的組織。咬下去依然保有披薩應有的嚼感與麥香，卻少了傳統餅皮容易帶來的厚重感。至於義大利麵，美術館概念店的麵條選用進口杜蘭小麥粉等新鮮製作，讓麵體保有Q彈口感與自然麥香，同時更能吸附醬汁。
薄多義美術館概念攜手調酒冠軍 6款全天供應
薄多義美術館概念店此次還邀請2024 World Class世界頂尖調酒大賽台灣冠軍高永霈（Pedison Kao）合作。薄多義強調，此番合作並不是要將餐廳轉型成餐酒館，而是希望把調飲納入完整的餐桌體驗，融入台灣在地風味與水果元素，６款調酒全天候供應（09:00～20：30），每杯售價皆為336元。
薄多義高雄美術館店也推出開幕慶活動，9月15、16日每日前15桌的顧客，將致贈抵用券，可免費送上早午餐熱狗堡 1 份 ＋瑪格麗特雲朵披薩1份。
⏹︎店家資訊：
薄多義美術館概念店
地址：高雄市鼓山區美術館路1號
電話：07-5522555
營業時間：09:00~21:00
Kenangan Coffee進駐新竹開全台第四間分店 開幕優惠買一送一
來自印尼的「Kenangan Coffee（凱娜克咖啡）」是東南亞唯一的餐飲零售獨角獸品牌，近年積極拓展海外市場，四月進駐台灣後陸續於台北新光三越 A11、中壢火車站前、新光三越桃園站前店展店，全台第四間店舖「新竹巨城時光店」進駐新竹，插旗Big City遠東巨城購物中心。
「新竹巨城時光店」目前試營運中，將於（16）日盛大開幕！開幕期間優惠連番登場！開幕9月16日～18日祭出全品項買大杯免費升級特大杯優惠，9月19日～20日指定同品項XL尺寸買一送一。而3款話題新品也將於9月16日開幕首日同步上市，強勢登場的季節限定新品主打台味十足綠豆沙新喝法—「綠莎莎拿鐵（L杯119元、XL杯139元）」、重新詮釋海外爆紅飲品的「生椰抹茶綠莎莎（L杯119元、XL杯139元）」，以及引領全新咖啡潮流的「西班牙拿鐵（L杯119元、XL杯139元）」全台分店同步登場。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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薄多義美術館概念店
地址：高雄市鼓山區美術館路1號
電話：07-5522555
營業時間：09:00~21:00
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