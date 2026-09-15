洛杉磯道奇確定連續第14季晉級季後賽，正式追平1991年至2005年亞特蘭大勇士保持的大聯盟史上最長紀錄。乍看只是「14年追平14年」，但兩段王朝其實很不一樣。勇士當年14次全部都是分區冠軍，靠麥達克斯（Greg Maddux）、葛拉文（Tom Glavine）、史摩茲（John Smoltz）打造投手王朝，卻只在1995年拿過1座世界大賽冠軍；道奇從2013年至今同樣連14季進入10月，期間已在2020、2024、2025年3度封王。換句話說，兩支球隊都證明了「長期穩定」有多難，但道奇目前把例行賽優勢轉化成冠軍的效率更高。
跨越整個世代的老化與傷病！ 洋基13季止步、道奇登頂歷史之巔
在大聯盟超過百年的歷史長卷中，球隊想要把連續晉級季後賽的紀錄推向雙位數，難度堪比登天。
在此之前，歷史第一是亞特蘭大勇士隊從1991至2005年創下的連續14個有季後賽賽季（扣除1994年罷工）；強如「邪惡帝國」紐約洋基在托瑞（Joe Torre）掌舵的極盛期（1995至2007年），最長紀錄也僅停留在連續13季。如今，道奇隊正式超越當年的洋基、強勢追平勇士，共同站在歷史金字塔的最頂端。
「14年」的時間跨度足以讓整整一個世代的球員經歷崛起、巔峰、衰老到退役。在這漫長的歲月中，球團必須反覆跨過主力傷病潮、球員投入自由市場、豪華稅處罰門檻收緊、總教練更迭以及聯盟賽制變革。道奇能夠自2013年一路狂奔至2026年實屬不易。
勇士14年全拿分區冠軍！ 5度挺進世界大賽卻難掩「只拿1冠」遺憾
若單純比較「例行賽的絕對統治力」，1990年代的亞特蘭大勇士甚至比道奇更加極致與純粹。
大聯盟官方紀錄顯示，勇士當年的連續14季晉級，每一次全數都是以「國聯分區冠軍」的王者之姿強勢出線。在那段歲月裡，麥達克斯、葛拉文與史摩茲組成的先發輪值，幾乎就是大聯盟統治力的代名詞，率隊5度殺進世界大賽。
然而，勇士王朝留給後世最大的遺憾，正是季後賽極限短期的殘酷性，162場例行賽能靠著陣容深度篩選出真正的強隊，但進入10月的短系列賽，一個投手的臨場爆氣、幾次殘壘或一記失投，就足以讓整季的努力化為泡影。5度闖進世界大賽的勇士，最終僅在1995年擊敗克里夫蘭封王一次，其餘4次（1991、1992、1996、1999）全數飲恨吞亞軍。
道奇14年狂攬3冠！ 冠軍轉換率高下立判
道奇這段14季的晉級旅程，雖然並非每年都穩居分區榜首，但他們在季後賽戰場上的收割效率卻驚人得多：
道奇動態換血造就永續常勝機制
兩支歷史球隊最本質的差異，在於球隊構建的哲學。勇士王朝擁有無比鮮明且長年不變的「固定面孔」，麥達克斯、葛拉文、史摩茲加上強打瓊斯（Chipper Jones），他們是用同一批頂級骨幹死守了14年江山；然而，一旦核心老化凋零，球隊便不得不面臨漫長而痛苦的重建深淵。
反觀道奇，其強大之處在於宛如生化機械般的「自我迭代能力」：
只要2027年再度踏進季後賽，道奇就將以連續15季的偉業，正式甩開勇士與洋基、獨自登上大聯盟百年歷史的最高王座。
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在大聯盟超過百年的歷史長卷中，球隊想要把連續晉級季後賽的紀錄推向雙位數，難度堪比登天。
在此之前，歷史第一是亞特蘭大勇士隊從1991至2005年創下的連續14個有季後賽賽季（扣除1994年罷工）；強如「邪惡帝國」紐約洋基在托瑞（Joe Torre）掌舵的極盛期（1995至2007年），最長紀錄也僅停留在連續13季。如今，道奇隊正式超越當年的洋基、強勢追平勇士，共同站在歷史金字塔的最頂端。
「14年」的時間跨度足以讓整整一個世代的球員經歷崛起、巔峰、衰老到退役。在這漫長的歲月中，球團必須反覆跨過主力傷病潮、球員投入自由市場、豪華稅處罰門檻收緊、總教練更迭以及聯盟賽制變革。道奇能夠自2013年一路狂奔至2026年實屬不易。
勇士14年全拿分區冠軍！ 5度挺進世界大賽卻難掩「只拿1冠」遺憾
若單純比較「例行賽的絕對統治力」，1990年代的亞特蘭大勇士甚至比道奇更加極致與純粹。
大聯盟官方紀錄顯示，勇士當年的連續14季晉級，每一次全數都是以「國聯分區冠軍」的王者之姿強勢出線。在那段歲月裡，麥達克斯、葛拉文與史摩茲組成的先發輪值，幾乎就是大聯盟統治力的代名詞，率隊5度殺進世界大賽。
然而，勇士王朝留給後世最大的遺憾，正是季後賽極限短期的殘酷性，162場例行賽能靠著陣容深度篩選出真正的強隊，但進入10月的短系列賽，一個投手的臨場爆氣、幾次殘壘或一記失投，就足以讓整季的努力化為泡影。5度闖進世界大賽的勇士，最終僅在1995年擊敗克里夫蘭封王一次，其餘4次（1991、1992、1996、1999）全數飲恨吞亞軍。
道奇這段14季的晉級旅程，雖然並非每年都穩居分區榜首，但他們在季後賽戰場上的收割效率卻驚人得多：
- 2020年：擊退坦帕灣光芒，打破長達32年冠軍荒。
- 2024年：世界大賽正面痛擊紐約洋基，以絕對強勢姿態封王。
- 2025年：在世界大賽與多倫多藍鳥血戰7場勝出，霸氣完成二連霸衛冕！
道奇動態換血造就永續常勝機制
兩支歷史球隊最本質的差異，在於球隊構建的哲學。勇士王朝擁有無比鮮明且長年不變的「固定面孔」，麥達克斯、葛拉文、史摩茲加上強打瓊斯（Chipper Jones），他們是用同一批頂級骨幹死守了14年江山；然而，一旦核心老化凋零，球隊便不得不面臨漫長而痛苦的重建深淵。
反觀道奇，其強大之處在於宛如生化機械般的「自我迭代能力」：
- 前王朝時代（2013–2016）：以克蕭（Clayton Kershaw）、葛蘭基（Zack Greinke）搭配「普伊格旋風」奠定基石。
- 中生代破繭（2017–2020）：自家農場大物席格（Corey Seager）、貝林傑（Cody Bellinger）接棒，搭配守護神簡森（Kenley Jansen）收下首冠。
- 超巨合體與二連霸（2021–2026）：果斷引進貝茲（Mookie Betts）、弗里曼（Freddie Freeman），隨後再迎來大谷翔平、塔克與塞揚王牌史庫柏加盟，並持續拉上德保拉等20歲新星。
只要2027年再度踏進季後賽，道奇就將以連續15季的偉業，正式甩開勇士與洋基、獨自登上大聯盟百年歷史的最高王座。