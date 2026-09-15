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兩聯盟分區形勢與外卡晉級機率一覽

球隊 晉級季後賽機率 分區封王機率 首輪輪空機率 外卡機率 坦帕灣光芒 (TB) 100%（已晉級） 88% 88% 12% 紐約洋基 (NYY) 99% 12% 12% 88% 波士頓紅襪 (BOS) 99% <1% <1% 99% 芝加哥白襪 (CHW) 84% 58% 47% 26% 休士頓太空人 (HOU) 77% 74% 17% 3% 克里夫蘭守護者 (CLE) 71% 42% 33% 29% 德州遊騎兵 (TEX) 33% 24% 3% 8% 多倫多藍鳥 (TOR) 31% <1% <1% 31% 巴爾的摩金鶯 (BAL) 2% <1% <1% 2% 西雅圖水手 (SEA) 2% 2% <1% <1% （其餘美聯球隊如底特律老虎、明尼蘇達雙城、堪薩斯皇家、奧克蘭運動家、洛杉磯天使等晉級機率均小於1%或已歸零。）



（其餘美聯球隊如底特律老虎、明尼蘇達雙城、堪薩斯皇家、奧克蘭運動家、洛杉磯天使等晉級機率均小於1%或已歸零。）

球隊 晉級季後賽機率 分區封王機率 首輪輪空機率 外卡機率 密爾瓦基釀酒人 (MIL) 100%（已晉級） 99% 99% <1% 洛杉磯道奇 (LAD) 99%（今日已晉級） 99% 95% <1% 亞特蘭大勇士 (ATL) 99% 99% 6% <1% 芝加哥小熊 (CHC) 99% <1% <1% 99% 費城費城人 (PHI) 97% <1% <1% 96% 聖地牙哥教士 (SD) 82% <1% <1% 82% 亞利桑那響尾蛇 (ARI) 22% <1% <1% 22%

美聯外卡系列賽（三戰兩勝）： (6)守護者 vs (3)太空人、(5)紅襪 vs (4)洋基





(6)守護者 vs (3)太空人、(5)紅襪 vs (4)洋基 美聯分區系列賽（五戰三勝）： 守護者/太空人勝隊 vs (2)白襪、紅襪/洋基勝隊 vs (1)光芒





守護者/太空人勝隊 vs (2)白襪、紅襪/洋基勝隊 vs (1)光芒 國聯外卡系列賽（三戰兩勝）： (6)教士 vs (3)勇士、(5)費城人 vs (4)小熊





(6)教士 vs (3)勇士、(5)費城人 vs (4)小熊 國聯分區系列賽（五戰三勝）： 教士/勇士勝隊 vs (2)道奇、費城人/小熊勝隊 vs (1)釀酒人





2026年美國職棒大聯盟（MLB）例行賽進入最後一個月，季後賽版圖逐漸明朗。目前已有三支球隊正式鎖定季後賽席次，分別為坦帕灣光芒、密爾瓦基釀酒人以及洛杉磯道奇。根據美國體育權威媒體ESPN最新針對大聯盟球團高層與球探所做的匿名民調，擁有多位明星球員的洛杉磯道奇隊，並不被看好能夠拿下總冠軍，在國聯冠軍看好度上意外落後給密爾瓦基釀酒人。ESPN向16位大聯盟球團高層及球探進行問卷調查（為求客觀，排除處於爭冠行列球隊的相關人員），詢問誰是當前國聯冠軍的最大熱門。結果顯示，密爾瓦基釀酒人以6票拔得頭籌，超越了獲得5票的洛杉磯道奇；費城費城人拿下4票，芝加哥小熊則獲得1票。釀酒人獲得青睞的最大主因在於堅不可摧的投手陣容。國聯球探特別指出，年輕右投米肖羅斯基 （Jacob Misiorowski）與亨德森（Logan Henderson）的崛起，成為釀酒人爭冠的最大本錢：「這組左右開弓的雙王牌，讓釀酒人具備足以抗衡道奇的底氣。」一名國聯高層更直言：「釀酒人的年輕投手在大場面絲毫不怯場。反觀道奇，如果大谷翔平因傷無法達到原本的頂級狀態，球隊就會出現破綻。米肖羅斯基 無論面對任何對手都能平分秋色。」儘管ESPN的數據模型顯示道奇拿下世界大賽冠軍的機率仍居國聯之冠（29%），但在球界內部人士眼中，釀酒人才是當前最被看好的頭號勁旅。美聯東區陷入光芒、洋基與紅襪的激戰，光芒已率先晉級，洋基晉級機率高達99%，最快本周就能正式鎖定席次；美聯中區白襪（84%）正力抗守護者（71%）；美聯西區則由太空人（77%）領跑。國聯分區龍頭地位相對穩固，釀酒人與道奇皆已拿下季後賽門票，勇士分區封王機率也達99%。外卡競爭方面，小熊與費城人幾乎鎖定席次，最後一個名額則由聖地牙哥教士（82%）與亞利桑那響尾蛇（22%）展開最後割喉戰。（辛辛那提紅人、紐約大都會、匹茲堡海盜、聖路易紅雀、邁阿密馬林魚、華盛頓國民、舊金山巨人、科羅拉多洛磯等隊晉級機率皆低於1%或歸零。）2026 MLB季後賽現行對戰組合模擬2026年MLB季後賽將於美東時間9月29日由外卡戰率先點燃戰火，分區系列賽於10月3日開打，而爭奪最高榮譽的世界大賽首戰則定於10月23日正式開打。