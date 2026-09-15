2026年美國職棒大聯盟（MLB）例行賽進入最後一個月，季後賽版圖逐漸明朗。目前已有三支球隊正式鎖定季後賽席次，分別為坦帕灣光芒、密爾瓦基釀酒人以及洛杉磯道奇。根據美國體育權威媒體ESPN最新針對大聯盟球團高層與球探所做的匿名民調，擁有多位明星球員的洛杉磯道奇隊，並不被看好能夠拿下總冠軍，在國聯冠軍看好度上意外落後給密爾瓦基釀酒人。
16位高層與球探票選：釀酒人強大投手戰力力壓道奇
ESPN向16位大聯盟球團高層及球探進行問卷調查（為求客觀，排除處於爭冠行列球隊的相關人員），詢問誰是當前國聯冠軍的最大熱門。結果顯示，密爾瓦基釀酒人以6票拔得頭籌，超越了獲得5票的洛杉磯道奇；費城費城人拿下4票，芝加哥小熊則獲得1票。
釀酒人獲得青睞的最大主因在於堅不可摧的投手陣容。國聯球探特別指出，年輕右投米肖羅斯基 （Jacob Misiorowski）與亨德森（Logan Henderson）的崛起，成為釀酒人爭冠的最大本錢：「這組左右開弓的雙王牌，讓釀酒人具備足以抗衡道奇的底氣。」
一名國聯高層更直言：「釀酒人的年輕投手在大場面絲毫不怯場。反觀道奇，如果大谷翔平因傷無法達到原本的頂級狀態，球隊就會出現破綻。米肖羅斯基 無論面對任何對手都能平分秋色。」儘管ESPN的數據模型顯示道奇拿下世界大賽冠軍的機率仍居國聯之冠（29%），但在球界內部人士眼中，釀酒人才是當前最被看好的頭號勁旅。
兩聯盟分區形勢與外卡晉級機率一覽
美國聯盟（AL）
美聯東區陷入光芒、洋基與紅襪的激戰，光芒已率先晉級，洋基晉級機率高達99%，最快本周就能正式鎖定席次；美聯中區白襪（84%）正力抗守護者（71%）；美聯西區則由太空人（77%）領跑。
（其餘美聯球隊如底特律老虎、明尼蘇達雙城、堪薩斯皇家、奧克蘭運動家、洛杉磯天使等晉級機率均小於1%或已歸零。）
國家聯盟（NL）
國聯分區龍頭地位相對穩固，釀酒人與道奇皆已拿下季後賽門票，勇士分區封王機率也達99%。外卡競爭方面，小熊與費城人幾乎鎖定席次，最後一個名額則由聖地牙哥教士（82%）與亞利桑那響尾蛇（22%）展開最後割喉戰。
（辛辛那提紅人、紐約大都會、匹茲堡海盜、聖路易紅雀、邁阿密馬林魚、華盛頓國民、舊金山巨人、科羅拉多洛磯等隊晉級機率皆低於1%或歸零。）
2026 MLB季後賽現行對戰組合模擬
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ESPN向16位大聯盟球團高層及球探進行問卷調查（為求客觀，排除處於爭冠行列球隊的相關人員），詢問誰是當前國聯冠軍的最大熱門。結果顯示，密爾瓦基釀酒人以6票拔得頭籌，超越了獲得5票的洛杉磯道奇；費城費城人拿下4票，芝加哥小熊則獲得1票。
釀酒人獲得青睞的最大主因在於堅不可摧的投手陣容。國聯球探特別指出，年輕右投米肖羅斯基 （Jacob Misiorowski）與亨德森（Logan Henderson）的崛起，成為釀酒人爭冠的最大本錢：「這組左右開弓的雙王牌，讓釀酒人具備足以抗衡道奇的底氣。」
一名國聯高層更直言：「釀酒人的年輕投手在大場面絲毫不怯場。反觀道奇，如果大谷翔平因傷無法達到原本的頂級狀態，球隊就會出現破綻。米肖羅斯基 無論面對任何對手都能平分秋色。」儘管ESPN的數據模型顯示道奇拿下世界大賽冠軍的機率仍居國聯之冠（29%），但在球界內部人士眼中，釀酒人才是當前最被看好的頭號勁旅。
兩聯盟分區形勢與外卡晉級機率一覽
美國聯盟（AL）
美聯東區陷入光芒、洋基與紅襪的激戰，光芒已率先晉級，洋基晉級機率高達99%，最快本周就能正式鎖定席次；美聯中區白襪（84%）正力抗守護者（71%）；美聯西區則由太空人（77%）領跑。
|球隊
|晉級季後賽機率
|分區封王機率
|首輪輪空機率
|外卡機率
|坦帕灣光芒 (TB)
|100%（已晉級）
|88%
|88%
|12%
|紐約洋基 (NYY)
|99%
|12%
|12%
|88%
|波士頓紅襪 (BOS)
|99%
|<1%
|<1%
|99%
|芝加哥白襪 (CHW)
|84%
|58%
|47%
|26%
|休士頓太空人 (HOU)
|77%
|74%
|17%
|3%
|克里夫蘭守護者 (CLE)
|71%
|42%
|33%
|29%
|德州遊騎兵 (TEX)
|33%
|24%
|3%
|8%
|多倫多藍鳥 (TOR)
|31%
|<1%
|<1%
|31%
|巴爾的摩金鶯 (BAL)
|2%
|<1%
|<1%
|2%
|西雅圖水手 (SEA)
|2%
|2%
|<1%
|<1%
國聯分區龍頭地位相對穩固，釀酒人與道奇皆已拿下季後賽門票，勇士分區封王機率也達99%。外卡競爭方面，小熊與費城人幾乎鎖定席次，最後一個名額則由聖地牙哥教士（82%）與亞利桑那響尾蛇（22%）展開最後割喉戰。
|球隊
|晉級季後賽機率
|分區封王機率
|首輪輪空機率
|外卡機率
|密爾瓦基釀酒人 (MIL)
|100%（已晉級）
|99%
|99%
|<1%
|洛杉磯道奇 (LAD)
|99%（今日已晉級）
|99%
|95%
|<1%
|亞特蘭大勇士 (ATL)
|99%
|99%
|6%
|<1%
|芝加哥小熊 (CHC)
|99%
|<1%
|<1%
|99%
|費城費城人 (PHI)
|97%
|<1%
|<1%
|96%
|聖地牙哥教士 (SD)
|82%
|<1%
|<1%
|82%
|亞利桑那響尾蛇 (ARI)
|22%
|<1%
|<1%
|22%
2026 MLB季後賽現行對戰組合模擬
- 美聯外卡系列賽（三戰兩勝）： (6)守護者 vs (3)太空人、(5)紅襪 vs (4)洋基
- 美聯分區系列賽（五戰三勝）： 守護者/太空人勝隊 vs (2)白襪、紅襪/洋基勝隊 vs (1)光芒
- 國聯外卡系列賽（三戰兩勝）： (6)教士 vs (3)勇士、(5)費城人 vs (4)小熊
- 國聯分區系列賽（五戰三勝）： 教士/勇士勝隊 vs (2)道奇、費城人/小熊勝隊 vs (1)釀酒人