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竟尚未偷渡、入住五星酒店

疑恐受中國第五縱隊暗中協助

張俊傑疑與中國共產黨早有關聯

無黨籍立委高金素梅「大帳房」張俊傑日前破壞電子手環潛逃，至今逾1週。根據週刊今（15）日報導，檢警調全面追緝後研判他仍藏匿台灣、尚未偷渡出境。值得注意的是，張俊傑逃亡後不但至少4度變裝、3度換車製造斷點，還疑似一路有人接力掩護，甚至在逃亡第一晚悠閒入住高雄五星級飯店、前往泳池酒吧休憩，隔天照常享用飯店早餐。專案小組目前已收押2名涉嫌協助開車、租屋的共犯，涉案人數逾10人，更懷疑背後可能有「第五縱隊」協助他逃亡。張俊傑6日深夜疑利用電子手環電量不足的空檔，破壞手環後棄置在台北市大安森林公園，隨後步出公園搭乘計程車、換裝離去，從此失去蹤影。未料，《鏡週刊》今報導指出，檢警調雖一度研判張俊傑將偷渡，專案小組循線追查後卻發現，張俊傑逃亡第一晚並未躲進偏鄉，也沒有立即安排偷渡，反而在友人協助訂房下，入住高雄市鼓山區的五星級H2O水京棧國際酒店。根據報導，張俊傑當時戴著帽子進入飯店，入住後還曾前往泳池酒吧休憩，隔天一早現身飯店餐廳，享用現煎菲力牛排、干貝虱目魚粥等早餐，神情相當從容，完全不像正在遭到檢警追緝的逃犯。而報導更指出，專案小組追查發現，張俊傑潛逃過程至少4度變裝、3度換車，刻意製造斷點，而且一路疑似都有不同人士接力協助，包括開車、租屋、訂房等。目前已有2名協助者遭收押，涉案被告則已超過10人，其中部分共犯還具有黑幫背景。辦案人員因此懷疑，張俊傑背後可能不是單純依靠私人友人協助，而是有更具組織性的力量暗中支援。報導指出，檢調翻出2013年間，張俊傑與時任勞動黨總幹事王武郎談及「多族群文化交流協會」時的監聽紀錄，發現他曾提到「是第五縱隊，有組織，有那個的啦！」並稱過去曾「搞過幾件大事，發錢啦，工程啦！」還直指「那個都是多族群，多族群在全省有幹部。」根據報導，張俊傑早年曾任中國統一聯盟祕書長，1993年加入高金素梅團隊，1999年921地震後成立原住民部落工作隊，之後再透過人頭成立台灣原住民多族群文化協會，長期以少數民族交流名義與中國往來。國安單位早在前總統馬英九執政期間便曾監控相關活動，懷疑其是否接受中國資金，在原住民部落經營人脈及樁腳。報導也指出，2014年5月期間，張俊傑曾安排高金素梅地方樁腳麥玲鳳、陳政宗、利春仁與周陳文彬等人加入原住民部落工作隊，由高智偉擔任聯絡人。當時張俊傑更曾對利春仁表示「我給你加入中國共產黨啦」，利春仁則允諾加入。到了2016年5月，張俊傑與民主行動聯盟聯絡人李俊憲通話時，也曾自稱具有共產黨身分。2022年，他又大手筆發放年終獎金及成員子女紅包共61萬元，並曾向原住民樂團「北原山貓」主唱陳明仁提到有資助原住民幹部；檢調也持續追查相關資金來源及是否與中國有關。此外，根據報導，張俊傑過去還曾帶領高金素梅團隊核心成員赴香港參加中國統戰部相關研習營；高金素梅團隊另有助理遭控在台發展共諜組織，目前已遭收押。