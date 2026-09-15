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沖繩選民關注焦點轉變 年輕世代逾7成挺古謝

自民黨12年後奪回沖繩 矢板：高市政權重大勝利

西南諸島防衛阻力降低 矢板：對台灣也是好消息

日本沖繩縣知事選舉13日落幕，獲首相高市早苗政權支持的42歲新人、前那霸市副市長古謝玄太，以42萬3124票擊敗執政8年的現任知事玉城丹尼，創下沖繩知事選舉史上最高得票紀錄。資深媒體人、印太戰略智庫執行長矢板明夫分析，這場地方選舉背後具有3層重要意義，不僅反映沖繩選民關注焦點從美軍基地逐漸轉向經濟，也替高市政權注入強心針，更可能降低日本強化西南諸島防衛的地方阻力，對台海安全帶來影響。矢板明夫指出，沖繩長期是日本反戰、反軍備力量最強的地區之一，「反對美軍基地」更長年主導地方選舉，但此次選舉透露出選民關注議題正在改變。根據共同社出口民調，49.5%選民將「經濟活性化」列為最重視的議題，將「基地問題」擺在首位的則只有20.9%。尤其18歲至30多歲年輕選民中，超過7成支持古謝。矢板認為，這顯示相較於過去的反基地及反戰訴求，愈來愈多沖繩民眾開始將所得、物價、就業機會及地方經濟發展擺在更優先的位置，象徵沖繩延續多年的政治傳統出現變化。第二層影響則是日本中央政局。矢板指出，沖繩向來是自民黨選情艱困的地區，自民黨陣營此前已連續3次在知事選舉落敗，如今不僅時隔12年奪回縣政，更以創紀錄票數取得壓倒性勝利。矢板將結果解讀為高市政權的一場「重大勝利」，認為在外界持續關注高市內閣支持度及政權穩定性的情況下，自民黨陣營能攻下沖繩，顯示高市主打的經濟及國安路線仍具有一定政治支持，也有助於進一步鞏固執政基礎。矢板認為，第三層影響則直接牽動台灣安全。沖繩位於第一島鏈重要位置，其中日本最西端的與那國島距離台灣僅約110公里，與石垣島、宮古島一路延伸至沖繩本島，都是日本強化西南防衛，以及美日因應台海衝突的重要區域。玉城丹尼任內長期反對美軍普天間基地搬遷至名護市邊野古，也對日本政府強化西南諸島軍事部署抱持批判態度，並曾警告「台灣有事就是日本有事」等論述，可能使沖繩再次被捲入戰爭。相較之下，古謝支持普天間基地搬遷至邊野古，對中央政府強化西南諸島防衛也採取較具合作空間的態度。矢板因此研判，古謝上任後，日本強化第一島鏈防衛所面臨的地方政治阻力將進一步降低。矢板在文末總結，此次選舉改變的不只是一名沖繩縣知事，更象徵沖繩延續12年的政治路線出現轉折、高市政權進一步穩固，同時可能強化台灣東北側的安全防線。