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杜鵑最快今天生成 路徑大迴轉轉向日本

▲杜鵑颱風路徑將朝琉球群島東南方海域移動，以拋物線的方式，轉向日本的機率較高。（圖／林老師氣象站臉書）

周末沖繩先遭襲！颱風時速22公里直逼日本

▲杜鵑颱風生成後的路徑還有些不確定因素，北轉後與日本的距離，會是風雨影響關鍵。（圖／賈新興提供）

氣象專家林得恩表示，關島附近的熱帶性低氣壓最快今明（9月15日至9月16日）增強為杜鵑颱風，後續將朝琉球東南方海域移動，轉向日本機率較高，對台影響相對低；台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興也提醒，周末起沖繩可能先受風雨影響，下周一至下周三（9月21日至9月23日）日本本島、東京也恐受到颱風環流衝擊，有行程民眾務必留意。林得恩指出，關島附近海面的熱帶性低氣壓 TD28 持續發展，預估最快今明2天會增強為颱風「杜鵑」（Dujuan，中國命名），路徑將朝琉球群島東南方海域移動，以拋物線的方式，轉向日本的機率較高，對日本的影響時間，評估會落在下周一至下周三，西轉往台灣機率相對較低。林得恩提及，TD28 即將進入一個垂直風切較低、海水溫暖的海域，顯示該系統具有極佳進一步再發展成颱風的有利條件。另一方面，由於環境駛流場導引明確，後續杜鵑颱風的運動速度，將維持在時速16至22公里上下，算是個「乾脆、不囉嗦」的颱風。賈新興提醒，依照杜鵑颱風的路徑預估，周末（9月19日至9月20日）可能就會對沖繩帶來影響，下周一開始，日本本島包括四國、東京等地，都可能受到颱風環流直接影響，路徑還有修正空間，有相關行程安排的民眾務必留意。