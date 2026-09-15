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盧轟新館長「不適任」 批國史館應為國作史不該搞政治

台中市長盧秀燕日前提出「在野大聯盟」概念，卻遭昨天上任的國史館館長陳翠蓮批評「盜用民主運動名號」。盧秀燕今（15）日反批，國史館成立的目的就是「為國作史」，館長更應具備風骨、公正客觀，個人不能帶有意識形態，對政治也應保持緘默，若一上任就進行政治攻擊，「我個人覺得非常的不適任，也覺得很遺憾。」國史館昨天舉行新卸任館長交接，新任館長陳翠蓮致詞時表示，近年「偷換概念」的情況嚴重，民選政府的權力受到各方節制與監督，卻遭指控為威權、獨裁，甚至有人要組「黨外大聯盟」，盜用、冒用過去民主運動的名號，這種嘲諷與打擊，恐讓民眾對民主體制失去信心。她表示，國史館未來將深耕民主化歷史，建構不分族群的「台灣共同體」向心力，並謹慎處理轉型正義深水區的監控檔案。由於國民黨主席鄭麗文先前曾宣布組成「黨外在野大聯盟」，台中市長盧秀燕前天、昨天也接連呼籲成立「在野大聯盟」，陳翠蓮上述談話因此被聯想為針對在野黨發言，也讓新任館長首日上任即捲入藍綠政治攻防。盧秀燕上午主持市政會議前受訪表示，國史館成立的目的就是「為國作史」，身為國史館館長，一定要有風骨、公正客觀，個人不能夠有意識形態，所作的歷史才能夠公正客觀。她強調，國史館長對於政治應該緘默，不能用意識形態介入政治，對於陳翠蓮一上任就進行政治攻擊，她直言，「我個人覺得非常的不適任，也覺得很遺憾。」