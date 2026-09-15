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▲洛杉磯道奇24歲後援火球新星恩里奎茲（Edgardo Henríquez）因腰部不適進入傷兵名單，例行賽確定報銷重創季後賽牛棚佈局。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯道奇雖已連續第14季闖進季後賽，但投手戰力並非毫無隱憂。球團今（15）日宣布，24歲火球右投恩里奎茲（Edgardo Henríquez）因腰部不適進入傷兵名單，改拉上米勒（Bobby Miller）補位。隨著迪亞茲（Edwin Díaz）傷勢反覆、史考特（Tanner Scott）救援穩定度也不理想，道奇季後賽最大問題已逐漸從先發輪值轉向牛棚，甚至讓仍在復健中的佐佐木朗希，再度成為可能轉任救援的候選人。24歲的恩里奎茲憑藉著均速突破100英里、最快飆至104.5英里的毀滅性伸卡球與銳利滑球，在近16場出賽中繳出防禦率僅0.63的鬼神成績，並在關鍵時刻多次直接扛下第9局關門重任。在短期系列賽中，各隊往往極度仰賴1至2名具備「高三振率、能自行拆彈」的火球男連投第7、8、9局的高槓桿局數。然而，腰部不適的突發傷情，不僅直接沒收了恩里奎茲剩餘的例行賽，更讓他在季後賽前兩輪的登板機率蒙上厚重陰影。失去這柄能用時速近170公里火球強行化解得點圈危機的武器，總教練羅伯茲（Dave Roberts）在決勝後半段的調度彈性遭到致命腰斬。更讓道奇制服組頭痛的，是原本設定的守護神迪亞茲始終無法健康歸隊。休賽季重磅加盟的迪亞茲，本季命運多舛：先是遭遇右肘疼痛動刀休戰，7月底短暫復出後，8月又因頸部發炎再次躺回傷兵名單。原本寄望透過近期的小聯盟復健賽找回手感，但他於13日在道奇3A登板時內容卻慘不忍睹，在現役陣容中暫代終結者的左投史考特，帳面出賽64場、防禦率2.91看似穩健，但整季已累積4次救援失敗（Blown Save），光是進入9月爭冠期就搞砸了2場比賽，讓道奇教練團在帶著1、2分領先進入第9局時，始終無法完全把心放下。進入季後賽，道奇先發輪值堪稱全大聯盟最奢華的塞揚級陣容：山本由伸、史奈爾（Blake Snell）、史庫柏（Tarik Skubal）與葛拉斯諾（Tyler Glasnow）四大王牌一字排開，季後賽前4戰的壓制力放眼全聯盟無人能出其右。這也讓佐佐木朗希的角色重新受到關注。佐佐木目前因右手中指水泡影響待在傷兵名單，但今天賽前已完成牛棚投球，持續為復出做準備。由於道奇先發輪值目前相對完整，若他能健康回歸，季後賽再度轉任短局數救援，並非沒有可能。對佐佐木而言，短局數登板也可能更適合現階段狀態。比起先發需要累積大量球數，救援可以集中使用速球與決勝球，降低續航壓力，也能把他的高球威力集中在短時間內輸出，成為道奇季後賽牛棚最重要的X因子。