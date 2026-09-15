Valve今（15）日公開旗下最新VR裝置「Steam Frame」建議售價，台灣、日本、香港地區的官方授權經銷商KOMODO也從即日起開放購買，目前線上購買的官網已經因為人數過多，需要等待才能進入官網。Steam Frame256GB售價為3萬8888元，1TB售價為4萬7888元。
新一代VR裝置上市 無線傳輸更順暢
Steam Frame是一款由Valve打造的無線VR頭戴顯示器及控制器裝置，玩家可用無線串流的方式，遊玩Steam平台的VR和非VR遊戲，裝置附有隨插即用的6GHz無線轉接器，跟遊戲建立獨立連線，用來降低跟家中其他無線裝置互相干擾的情況。
Steam Frame導入「注視點串流」技術，可用內建眼動追蹤系統，判斷玩家目前注視的地方，針對該處提供最高品質的VR圖像，可讓玩家享受高畫質的畫面，也能讓無線傳輸更順暢。
無需連結電腦 就能直接遊玩
除了跟PC進行無線串流之外，Steam Frame也能自行運轉遊戲，Steam Frame使用Snapdragon 8 Series處理器、16GB RAM、SteamOS，不需要連接電腦，玩家就能直接遊玩已經購買、支援的VR與非VR遊戲，Valve表示，目前支援獨立使用Steam Frame遊玩的遊戲有超過100款。
Steam Frame有256GB、1TB兩種規格，台灣的售價為256GB 3萬8888元、1TB 4萬7888元。官方也預計推出Steam Frame配件更換組合，包括臉部襯墊、頭部襯墊、遮光罩各1個，還有人體工學配件套組，包括兩條控制器腕帶、兩個控制器腕帶電池蓋、頭戴裝置頂部頭帶，及加長型遮光罩，上市時間未定。《NOWNEWS》記者實際前往KOMODO官網，目前要經過等待才能進入官網，截至上午10點13分，兩個規格都還能購買。
Steam Frame購買官網：https://komodostation.com/product/steam-frame_twd/?lang=zh-hant
我是廣告 請繼續往下閱讀
Steam Frame是一款由Valve打造的無線VR頭戴顯示器及控制器裝置，玩家可用無線串流的方式，遊玩Steam平台的VR和非VR遊戲，裝置附有隨插即用的6GHz無線轉接器，跟遊戲建立獨立連線，用來降低跟家中其他無線裝置互相干擾的情況。
Steam Frame導入「注視點串流」技術，可用內建眼動追蹤系統，判斷玩家目前注視的地方，針對該處提供最高品質的VR圖像，可讓玩家享受高畫質的畫面，也能讓無線傳輸更順暢。
除了跟PC進行無線串流之外，Steam Frame也能自行運轉遊戲，Steam Frame使用Snapdragon 8 Series處理器、16GB RAM、SteamOS，不需要連接電腦，玩家就能直接遊玩已經購買、支援的VR與非VR遊戲，Valve表示，目前支援獨立使用Steam Frame遊玩的遊戲有超過100款。
Steam Frame有256GB、1TB兩種規格，台灣的售價為256GB 3萬8888元、1TB 4萬7888元。官方也預計推出Steam Frame配件更換組合，包括臉部襯墊、頭部襯墊、遮光罩各1個，還有人體工學配件套組，包括兩條控制器腕帶、兩個控制器腕帶電池蓋、頭戴裝置頂部頭帶，及加長型遮光罩，上市時間未定。《NOWNEWS》記者實際前往KOMODO官網，目前要經過等待才能進入官網，截至上午10點13分，兩個規格都還能購買。
Steam Frame購買官網：https://komodostation.com/product/steam-frame_twd/?lang=zh-hant