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1.鬧鐘、手機鈴聲音量分開調整

▲iOS 27終於提供獨立控制功能，可分別設定來電鈴聲、通知與系統提示聲，以及鬧鐘與計時器音量。（圖／記者周淑萍攝）

2.液態玻璃透明程度可以自訂

▲iOS 27延續液態玻璃設計，但不再只有固定的透明效果，使用者可以透過滑桿調整介面透明程度。（圖／手機截圖）

3.相片「延伸」補足沒拍到的畫面

4.相片「重構」拍完還能改變視角

▲iOS 27「照片」App新增「延伸」功能，只要拉大照片邊界，AI就會分析原圖內容並自動補齊周圍背景，讓原本較緊湊的構圖獲得更多畫面空間。（圖／合併圖檔）

5.主畫面加入超大型小工具

▲iOS 27主畫面新增超大型Widget（小工具），單一小工具幾乎可占滿整個頁面，一次顯示更多天氣資訊。（圖／記者周淑萍攝）

蘋果iOS 27今（15）日正式開放更新，Siri迎來史上最大規模改版，不過Siri AI目前僅支援英文，台灣多數用戶升級後仍無法直接使用。即使暫時用不到Siri AI，iOS 27仍加入不少實用功能，包括鬧鐘與手機鈴聲可分開調整音量，讓一票上班族直呼「根本是德政」；另外還能自訂液態玻璃透明程度，相簿也新增「延伸」、「重構」等編輯工具。以下整理5大有感功能及使用方法。過去iPhone的來電鈴聲、提示聲及一般鬧鐘共用音量設定，用戶若怕手機鈴聲打擾他人而將音量調低，隔天的鬧鐘也可能跟著變小聲，iOS 27終於提供獨立控制功能，可分別設定來電鈴聲、通知與系統提示聲，以及鬧鐘與計時器音量。完成設定後，即使將手機鈴聲調低，鬧鐘仍可維持較大的音量，不過，「睡眠」排程內的起床鬧鐘原本就能單獨設定音量，不受此項設定影響。iOS 27延續液態玻璃（Liquid Glass）設計，但不再只有固定的透明效果，使用者可以透過滑桿調整介面透明程度，覺得畫面太透、文字不容易閱讀，可以提高不透明度；喜歡通透效果，則能保留更明顯的玻璃質感。向左滑會讓介面更加透明，向右滑則會增加色調及不透明程度，調整時可即時預覽選單、按鈕與通知介面的變化。照片拍得太近、人物被擠在畫面邊緣，或想把直式照片改為橫式比例，可以使用新增的「延伸」功能。系統會分析原始照片，再利用生成式AI補上天空、道路、牆面等畫面邊緣。由於補出的範圍並非原始影像，遇到人臉、手部、招牌文字或複雜建築線條時，仍可能出現變形，使用後應放大檢查。「重構」不只是旋轉或裁切照片，而是能在拍攝完成後重新調整視角及主體位置。適合用來修正人物站得太偏、水平線歪斜，或原始構圖不夠理想的照片。iOS 27新增超大型Widget（小工具），尺寸可達約4×6格，單一小工具幾乎就能占滿一整頁主畫面，適合顯示行事曆、天氣、提醒事項、照片及股票等大量資訊，但目前不是所有App都有提供，若沒有看到超大型選項，代表該App目前尚未支援。