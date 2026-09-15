蘋果iOS 27今（15）日正式開放更新，Siri迎來史上最大規模改版，不過Siri AI目前僅支援英文，台灣多數用戶升級後仍無法直接使用。即使暫時用不到Siri AI，iOS 27仍加入不少實用功能，包括鬧鐘與手機鈴聲可分開調整音量，讓一票上班族直呼「根本是德政」；另外還能自訂液態玻璃透明程度，相簿也新增「延伸」、「重構」等編輯工具。以下整理5大有感功能及使用方法。
1.鬧鐘、手機鈴聲音量分開調整
過去iPhone的來電鈴聲、提示聲及一般鬧鐘共用音量設定，用戶若怕手機鈴聲打擾他人而將音量調低，隔天的鬧鐘也可能跟著變小聲，iOS 27終於提供獨立控制功能，可分別設定來電鈴聲、通知與系統提示聲，以及鬧鐘與計時器音量。
使用路徑：「設定」＞「聲音與觸覺回饋」＞找到「鬧鐘與計時器」＞關閉「與鈴聲音量相同」＞拖曳滑桿調整音量。
完成設定後，即使將手機鈴聲調低，鬧鐘仍可維持較大的音量，不過，「睡眠」排程內的起床鬧鐘原本就能單獨設定音量，不受此項設定影響。
2.液態玻璃透明程度可以自訂
iOS 27延續液態玻璃（Liquid Glass）設計，但不再只有固定的透明效果，使用者可以透過滑桿調整介面透明程度，覺得畫面太透、文字不容易閱讀，可以提高不透明度；喜歡通透效果，則能保留更明顯的玻璃質感。
使用路徑：「設定」＞「外觀」＞「Liquid Glass」＞左右拖曳透明度滑桿。
向左滑會讓介面更加透明，向右滑則會增加色調及不透明程度，調整時可即時預覽選單、按鈕與通知介面的變化。
3.相片「延伸」補足沒拍到的畫面
照片拍得太近、人物被擠在畫面邊緣，或想把直式照片改為橫式比例，可以使用新增的「延伸」功能。系統會分析原始照片，再利用生成式AI補上天空、道路、牆面等畫面邊緣。
使用路徑：「照片」App＞選擇照片＞「編輯」＞進入工具或構圖功能＞「延伸」＞拖曳照片邊緣＞等待AI生成＞「完成」。
由於補出的範圍並非原始影像，遇到人臉、手部、招牌文字或複雜建築線條時，仍可能出現變形，使用後應放大檢查。
4.相片「重構」拍完還能改變視角
「重構」不只是旋轉或裁切照片，而是能在拍攝完成後重新調整視角及主體位置。適合用來修正人物站得太偏、水平線歪斜，或原始構圖不夠理想的照片。
使用路徑：「照片」App＞開啟照片＞「編輯」＞點選「重構」＞在照片上拖曳調整視角與構圖＞等待系統補足邊緣＞「完成」。
5.主畫面加入超大型小工具
iOS 27新增超大型Widget（小工具），尺寸可達約4×6格，單一小工具幾乎就能占滿一整頁主畫面，適合顯示行事曆、天氣、提醒事項、照片及股票等大量資訊，但目前不是所有App都有提供，若沒有看到超大型選項，代表該App目前尚未支援。
使用方法：長按主畫面空白處＞點選左上角「編輯」＞「加入小工具」＞選擇App＞左右滑動尺寸＞選擇超大型Widget＞「加入小工具」。
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過去iPhone的來電鈴聲、提示聲及一般鬧鐘共用音量設定，用戶若怕手機鈴聲打擾他人而將音量調低，隔天的鬧鐘也可能跟著變小聲，iOS 27終於提供獨立控制功能，可分別設定來電鈴聲、通知與系統提示聲，以及鬧鐘與計時器音量。
使用路徑：「設定」＞「聲音與觸覺回饋」＞找到「鬧鐘與計時器」＞關閉「與鈴聲音量相同」＞拖曳滑桿調整音量。
完成設定後，即使將手機鈴聲調低，鬧鐘仍可維持較大的音量，不過，「睡眠」排程內的起床鬧鐘原本就能單獨設定音量，不受此項設定影響。
iOS 27延續液態玻璃（Liquid Glass）設計，但不再只有固定的透明效果，使用者可以透過滑桿調整介面透明程度，覺得畫面太透、文字不容易閱讀，可以提高不透明度；喜歡通透效果，則能保留更明顯的玻璃質感。
使用路徑：「設定」＞「外觀」＞「Liquid Glass」＞左右拖曳透明度滑桿。
向左滑會讓介面更加透明，向右滑則會增加色調及不透明程度，調整時可即時預覽選單、按鈕與通知介面的變化。
照片拍得太近、人物被擠在畫面邊緣，或想把直式照片改為橫式比例，可以使用新增的「延伸」功能。系統會分析原始照片，再利用生成式AI補上天空、道路、牆面等畫面邊緣。
使用路徑：「照片」App＞選擇照片＞「編輯」＞進入工具或構圖功能＞「延伸」＞拖曳照片邊緣＞等待AI生成＞「完成」。
由於補出的範圍並非原始影像，遇到人臉、手部、招牌文字或複雜建築線條時，仍可能出現變形，使用後應放大檢查。
4.相片「重構」拍完還能改變視角
「重構」不只是旋轉或裁切照片，而是能在拍攝完成後重新調整視角及主體位置。適合用來修正人物站得太偏、水平線歪斜，或原始構圖不夠理想的照片。
使用路徑：「照片」App＞開啟照片＞「編輯」＞點選「重構」＞在照片上拖曳調整視角與構圖＞等待系統補足邊緣＞「完成」。
iOS 27新增超大型Widget（小工具），尺寸可達約4×6格，單一小工具幾乎就能占滿一整頁主畫面，適合顯示行事曆、天氣、提醒事項、照片及股票等大量資訊，但目前不是所有App都有提供，若沒有看到超大型選項，代表該App目前尚未支援。
使用方法：長按主畫面空白處＞點選左上角「編輯」＞「加入小工具」＞選擇App＞左右滑動尺寸＞選擇超大型Widget＞「加入小工具」。