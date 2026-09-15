我是廣告 請繼續往下閱讀

▲東北季風影響及對流雲系發展旺盛，中央氣象署今（7）日一早就發布「大雨特報」。（圖／林老師氣象站臉書）

▲東北季風增強，周二基隆北海岸、宜蘭及大台北山區更要留意局部大雨，周四東北季風才會減弱。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

東北季風影響及對流雲系發展旺盛，中央氣象署今（7）日一早就發布「大雨特報」，新北山區、宜蘭有局部大雨發生的機率，請注意強陣風，雨勢將持續至入夜，今天一整天，基隆北海岸、宜蘭及大台北山區都要留意局部大雨。◾影響時間：15日上午至15日晚上◾大雨：新北市山區、宜蘭縣氣象署說明，今天東北季風水氣最多，迎風面桃園以北、東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，尤其基隆北海岸、宜蘭、大臺北山區有局部大雨發生的機率；其他地區則為多雲到晴，午後嘉義以南地區有局部短暫陣雨，中部以北山區有零星短暫陣雨，雲林以南山區有局部大雨發生的機率。明天東北季風持續影響，但水氣減少，迎風面桃園以北、宜蘭及恆春半島有局部短暫陣雨，花東有零星短暫陣雨；其他地區為多雲，午後嘉義以南有局部短暫陣雨及竹苗、中部山區有零星短暫陣雨，雲林以南山區有局部大雨發生的機率。