韓國人氣男團Stray Kids將於12月12日晚間6點唱進台北大巨蛋，今（15）日上午9點率先開放STAY 6期會員優先購票，最高票價7880元的VIP套票開賣約2分鐘就全數售罄，不過一般座位戰況比預期輕鬆，截至上午購票頁面仍有大量3880元、2880元票券顯示「熱賣中」，部分4880元、5880元區域也還剩零星座位，粉絲也分享這次購票相當順利，甚至一進系統就買到想要的6880元座位；但也因為太好搶，不少黃牛因此大量掃票，目前7880元門票已炒價至5萬元。
Stray Kids大巨蛋門票開賣 太好搶黃牛買一堆
Stray Kids大巨蛋門票開賣，約2分鐘VIP 7880元門票賣光光，粉絲都在喊這次「意外好搶」，但諷刺的是多半都被黃牛買走，他們手上的票已經多到可以挑區、挑排數，開出的價碼也很驚人，原價6880元的座位依位置被炒到2萬元，7800區5排喊到約4萬、010區5排更衝上約5萬元，幾乎可以用原價買6張6880元門票。
至於這次會員預售為何還剩下不少票？有粉絲表示，今年初STAY 6期會員招募時，因會員禮價格偏高引發討論，加上Stray Kids過去海外演唱會鮮少有會員優先購票的前例，當時不少人認為「買了也不一定用得到」，因此選擇不續會員，沒想到這次台北大巨蛋場真的開放會員優先購票，反而讓今天符合資格、能進場搶票的人數相對少一些。
Stray Kids此次《Stray Kids World Tour<RUN IT TAIPEI>》將於12月12日在臺北大巨蛋登場，一般票價分為6880元、5880元、4880元、3880元、2880元以及身障票3440元、2940元、2440元、1940元，VIP套票7880元，包含座位區門票、VIP Soundcheck、VIP紀念吊牌及掛繩、VIP獨家紀念禮。今天會員預售沒買到也還有機會，後續購票時程為：9月16日Live Nation Taiwan會員預售；9月17日正式開賣；9月17日至19日三星星粉獨享保留席次專區、美若康特級應援保留席專區。
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Stray Kids大巨蛋門票開賣，約2分鐘VIP 7880元門票賣光光，粉絲都在喊這次「意外好搶」，但諷刺的是多半都被黃牛買走，他們手上的票已經多到可以挑區、挑排數，開出的價碼也很驚人，原價6880元的座位依位置被炒到2萬元，7800區5排喊到約4萬、010區5排更衝上約5萬元，幾乎可以用原價買6張6880元門票。
至於這次會員預售為何還剩下不少票？有粉絲表示，今年初STAY 6期會員招募時，因會員禮價格偏高引發討論，加上Stray Kids過去海外演唱會鮮少有會員優先購票的前例，當時不少人認為「買了也不一定用得到」，因此選擇不續會員，沒想到這次台北大巨蛋場真的開放會員優先購票，反而讓今天符合資格、能進場搶票的人數相對少一些。
Stray Kids此次《Stray Kids World Tour<RUN IT TAIPEI>》將於12月12日在臺北大巨蛋登場，一般票價分為6880元、5880元、4880元、3880元、2880元以及身障票3440元、2940元、2440元、1940元，VIP套票7880元，包含座位區門票、VIP Soundcheck、VIP紀念吊牌及掛繩、VIP獨家紀念禮。今天會員預售沒買到也還有機會，後續購票時程為：9月16日Live Nation Taiwan會員預售；9月17日正式開賣；9月17日至19日三星星粉獨享保留席次專區、美若康特級應援保留席專區。