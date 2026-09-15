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李彥秀：真正黨外精神是永遠站在人民與監督立場

質疑政治監控真實性 李彥秀：沒有真相就沒有和解

國史館新、卸任館長交接典禮14日舉行，在總統府秘書長潘孟安監交下，由卸任館長陳儀深交接給新任館長、台灣史學者陳翠蓮。對此，國民黨立委李彥秀今（15）日批評，總統賴清德任命陳翠蓮擔任國史館長是政治考量，陳翠蓮不僅模糊個人與國史館的角色，更將「黨外精神」偷換概念為執政者擦脂抹粉。她強調，「國史館」不是民進黨的「黨史館」，陳翠蓮更不是「歷史沙皇」。李彥秀表示，賴清德任命陳翠蓮擔任國史館長，「當然是政治考量，給深綠獨派一個交代」，但陳翠蓮昨天的說法，不僅模糊個人與國史館的角色，民進黨更多了一門不可控的自走砲。李彥秀指出，陳翠蓮主要研究領域是台灣日據時期和戰後時期政治史，個人意識形態色彩鮮明，作為學者當然屬於學術自由的範圍；但作為國史館首長，就必須忠於中華民國歷史，而不是服從於個人與黨派的偏好。針對陳翠蓮談及「黨外精神」，李彥秀表示，鄭南榕曾說，「槍口之下，我們依然爭取100％的言論自由」；陳菊也曾說，「願我深愛的故鄉、台灣的人民早日享有真正的公平、平等、自由、民主的生活」。李彥秀認為，不甘與當權者同流合污、永遠站在人民與監督立場，用生命與鮮血勇於發聲，守護自由民主的反叛精神，才是真正的「黨外精神」。將「黨外精神」偷換概念，為執政者擦脂抹粉，才是褻瀆民主前輩與黨外運動精神。李彥秀進一步指出，陳翠蓮質疑政治監控的真實性，也與過去民進黨堅持公開政治檔案的立場有別。民進黨前主席施明德作為政治受難者，生前就不斷強調，「真相、撫慰、和解，是面對歷史傷痕、記取教訓唯一的道路」。李彥秀表示，沒有真相，就沒有真正的撫慰與和解，並反問，「追求轉型正義與歷史真相的民進黨究竟在怕什麼？」李彥秀最後強調，歷史不能為政治服務，「國史館」不是民進黨的「黨史館」，陳翠蓮更不是「歷史沙皇」。證據導向、脈絡化思考，也就是回歸歷史現場，以及多元觀點與包容性、保持客觀的歷史距離，都是面對歷史應有的態度。陳翠蓮應該更謙卑地面對歷史，也要更謙卑地面對國史館館長的重責。