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籲中部增設試飛場 「生產速度才會快、量才會大」

我國向美國採購的4架MQ-9B無人機，其中2架今年6月運抵台灣並進駐空軍花蓮基地，昨（14）日上午8時首度升空試飛。台中市長盧秀燕對試飛成功表示肯定，同時直言「光是兩架是不夠的」！她強調台灣必須推動國防自主、打造下一座經濟「護國神山」，呼籲經濟部盡速核准在中部設置無人機試飛場，協助業者投入研發及生產製造。這2架MQ-9B無人機歷經近3個月組裝、驗測與整備，昨天首度升空試飛，象徵我國高空長程監偵能力邁入新階段。盧秀燕表示，她長期以來大力支持並推動無人機政策，昨天看到MQ-9B首度試飛，對此深感肯定。她也提醒，無人機必須具備「非常巨大的數量」，才能同時發揮國防安全與經濟產業效益，「光是兩架是不夠的」！她表示，台灣要推動國防自主、打造經濟上的下一座護國神山，中部地區具備完整的研發、生產製造條件，但目前最缺的就是試飛場，相關產業要蓬勃發展，更需要完善的試飛環境。盧秀燕表示，目前國家核准的無人機試飛場域只有嘉義、高雄兩處，並不敷國家發展需求。中部地區無人機業者必須將機體送往南部試飛，發現問題後再運回廠內修改，不僅增加成本，也可能造成研發時程延誤，因此希望中央盡速到中部會勘、核准設置無人機試飛場。她認為，台灣若要發展國防自主無人機，不只是中部，包括北部、竹科等地，只要有需求也應適度設置試飛場，「這樣子生產速度才會快，量才會大。」