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▲「天崧企業有限公司」自印度進口的調味粉，檢出蘇丹色素四號，依據「食品安全衛生管理法」必須於邊境銷毀，不得退運。（圖／食藥署提供）

印度進口調味粉檢出蘇丹紅 500公斤須退運或銷毀

食藥署今（15）日公布最新邊境檢驗不合格清單，其中業者「香港商赫士盟食品企業有限公司台北分公司」自馬來西亞進口的「吸油盤」，因檢出容器具「溶出試驗不符規定」，須依規定退運或銷毀；另外，業者「天崧企業有限公司」印度進口調味粉檢出蘇丹色素四號，則須在邊境銷毀。食藥署今日公布最新邊境檢驗不合格品項，總計5項。包括越南進口「鮮榴槤」、中國進口「鮮白蘿蔔」農藥殘留不符規定；另外泰國進口「醃芥菜」漂白劑不符規定、馬來西亞進口「吸油盤」溶出試驗不符規定；印度進口的「調味粉」則含法定著色劑。食藥署北區管理中心主任劉芳銘提到，由輸入業者「香港商赫士盟食品企業有限公司台北分公司」報驗的馬來西亞吸油盤，依據「食品器具容器包裝衛生標準」紙類-與食品直接接觸面部分為蠟或紙漿製品者，蒸發殘渣30ppm以上者，其氯仿可溶物應為40ppm以下，而這批產品蒸發殘渣為64 ppm、氯仿可溶物為56 ppm。這批馬來西亞的吸油盤總計185.7公斤必須退運或銷毀。而食藥署針對「香港商赫士盟食品企業有限公司台北分公司」在邊境調整為加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。劉芳銘說，輸入業者「天崧企業有限公司」自印度進口的調味粉，檢出蘇丹色素四號，依據「食品安全衛生管理法」，屬於不得使用的物質，這批印度的調味粉總計500公斤須於邊境銷毀，不得退運。食藥署統計，自今年3月7日至今年9月7日止，受理印度的其他調味醬，報驗34批，檢驗不合格1批，不合格率2.9%，檢驗不合格原因為蘇丹色素不合格。食藥署已經從今年9月8日起至明年9月7日止，針對印度的其他調味醬在邊境採監視查驗，也就是100%檢驗蘇丹色素合格後才可輸入。