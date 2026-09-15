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許多上班族習慣將堅果、咖啡粉、燕麥片、茶包等食品放在辦公室抽屜或茶水間，認為只要是乾燥食品，就不容易變質。然而，長時間放置在高溫、潮濕環境，加上反覆開封、接觸空氣，反而可能提高食品發霉及黴菌毒素暴露的風險。不少民眾擔心誤食發霉食品是否會立即影響健康。呂孟凡營養師表示，多數人若只是吃到少量發霉食物，通常不會出現明顯急性症狀，少數人可能有噁心、腹痛或腹瀉等腸胃不適；若食物已明顯腐敗，並伴隨持續嘔吐、腹瀉或發燒，則應盡快就醫。真正值得留意的，仍是長期、低劑量暴露所帶來的潛在風險。若想深入了解體內的環境毒素暴露狀況，呂孟凡建議可先尋求「功能醫學」醫師的協助。透過功能醫學的專業角度進行整體性評估與討論，再決定是否需要安排進一步的精準檢測，為自身的長期健康嚴格把關。呂孟凡營養師表示，辦公室常見食品剛好跟黴菌毒素的高風險清單重疊度很高，最常被討論的是黃麴毒素與赭麴毒素 A。像是掛耳咖啡、咖啡粉、沖泡穀粉、燕麥片、堅果、果乾及茶包等，都屬於需要特別留意保存的食品。許多人誤以為乾燥食品「天生安全」，其實真正影響食品是否容易發霉的關鍵，在於開封後所處的保存環境。她表示，粉狀食品與乾貨吸濕能力都相當高，一旦長時間放置在高溫、高濕環境，或反覆開關容器，就容易回潮，增加黴菌滋生及黴菌毒素產生的風險。尤其辦公室下班後空調關閉、假日無人管理，室內溫度及濕度往往高於建議值；若食品又放置在飲水機、熱水瓶或微波爐附近，更容易因蒸氣與溫差影響品質。更需要注意的是，黴菌毒素本身沒有顏色、沒有味道，即使聞起來沒有異味，也不代表食品仍然安全。想降低食品發霉風險，呂孟凡營養師建議，首先應避免將大包裝食品長時間放置在辦公室，可改為分裝成小份，每次攜帶一週內可食用完畢的份量；其次，存放位置應遠離飲水機、熱水瓶及微波爐等容易產生熱氣與濕氣的地方，並避免使用未完全乾燥的湯匙或餐具接觸粉狀食品，以免將水氣帶入容器中。她也提醒，連假前最好清空辦公室抽屜，若發現食品出現受潮、結塊、油耗味或變色等情形，就應立即丟棄，不要因為捨不得而繼續食用。平時只要從控制保存環境、減少存放時間及避免反覆受潮等生活細節著手，就能有效降低食品發霉及黴菌毒素暴露的風險。若想更了解自身暴露情形，建議先與功能醫學醫師討論，由專業醫療團隊評估是否進一步透過科學檢測數據，協助找出可能的暴露來源，從源頭做好風險管理。想了解更多關於黴菌毒素、功能醫學資訊，可點擊下方連結：