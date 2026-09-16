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全聯賣高粱驚見「塞一根木頭」？內行揭神秘設計用途

▲網友分享自己去全聯買酒時，意外看到一瓶高粱瓶子裡面竟然塞了一根木頭，讓他感到非常新奇。（圖/我愛全聯好物老實說）

高粱酒塞一根木頭真相曝光！每瓶色澤獨一無二最狂

▲網友熱烈討論的這支酒是在今年7月初黑松公司攜手金門酒廠推出的新品「粱芯金門高粱酒」，最大的特色就是把百年橡木芯條直接封裝入瓶，而且每瓶的色澤都是獨一無二。（圖/黑松公司官網）

高粱酒怎麼喝「官方公布方法」！想買粱芯金門高粱通路一覽

說到台灣的酒類發展，絕對不能不提到經典的「金門高粱」，近幾年更是許多日韓旅客來台灣指定要買回國的伴手禮，但你看過這種高粱酒設計嗎？近日有網友分享自己去全聯買酒時，看到一瓶高粱酒裡面竟然塞一根木頭，讓人好奇這到底是什麼用途，就有內行人透露，這是金門高粱前陣子最新推出特別設計的「粱芯」高粱酒，中間那塊木頭是「橡木芯條」增加不同風味，讓不少人也感到非常驚艷。有網友在社團「我愛全聯好物老實說」貼文指出「去全聯買酒時看到有一瓶高粱瓶子裡面真的泡了一根木頭，真的超級特別，查了才知道這是前陣子很爆紅的粱芯金門高粱，原本以為喝起來會很有長輩味道，但中間那個木頭芯條的關係，喝起來還帶有木頭跟熟果乾的香氣，一瞬間還以為在喝白蘭地。」貼文曝光後，立刻釣出內行人回應「那根木頭叫做橡木芯條！前陣子也有科普買來喝，真的很不錯」、「一看就知道是粱芯，這支最近蠻爆紅的」、「小有研究，中間那塊木頭是橡木芯條，因為每一瓶的橡木芯條取材位置不同，每瓶顏色甚至都會有差異是正常的哦！」讓不少人也驚呼：「看來太久沒有喝酒了.....高粱現在已經進化成這樣了喔？」、「好強的設計....怎麼想到可以這樣塞進去酒裡的，超想喝看看。」《NOWNEWS》記者也實際查詢該網友購買的這支金門高粱，發現這其實是在今年7月初黑松公司攜手金門酒廠推出的新品「粱芯金門高粱酒」，最大的特色就是把百年橡木芯條直接封裝入瓶，每支橡木芯條都是選自百年樹齡的橡木，透過「輕燻緩炙」的烘烤工藝，保留橡木天然香氣，讓酒體自然帶有烘烤木質風味。這款粱芯金門高粱酒最厲害設計的地方在於，它並不是每一支酒的色澤都會一樣，因為每支橡木芯條取材位置的不同，每一瓶都會呈現自己獨特、別瓶無法複製的色澤，打開之後就會聞到檀木線香、奶油和香草的迷人氣息，酒精濃度為51.8%、單瓶容量為600ml。不過有許多人老是問高粱酒要怎麼喝，它不只是能夠拿來小杯純飲，金門高粱官網就曾經介紹，如果喝高粱覺得很嗆辣的話，其實可以試看看「凍飲」，隨著溫度降低，酒中醇類、醛類等揮發性物質的活性也會下降，原本較明顯的刺鼻氣味、刺激感明顯減輕；另外則是「調酒」，搭配氣泡水、果汁、蜂蜜、烏梅汁等配料，創造不同風味，酒精感也更容易入口，尤其最近中秋節將至，不少人都會烤肉，重鹹重油的情況下，搭配高粱也能輕鬆解膩！目前該款「粱芯金門高粱」一支售價為890元，民眾如果想要嚐鮮可以到全聯、大全聯、黑松酒覓門市或者酒類專賣店都有販售。