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▲「KidZania Taipei 奇薩尼亞台北」邁入開幕倒數，將於年底盛大開幕。（圖／官方提供）

▲孩童將穿上各行各業職業制服，如同成人般思考與工作。（圖／官方提供）

▲位於日本國內的KidZania設施內之實景畫面（圖／KCJ GROUP株式會社提供）

▲台北大直將迎來 1.3 萬坪全新 AI 智慧百貨「華城匯」，商場外觀模擬圖正式曝光。（圖／華城匯提供）

全球知名兒童職業體驗樂園「KidZania 奇薩尼亞」自2024年宣告來台，官方終於在近期公布進入開幕倒數，將於年底盛大開幕，佔地2000坪，打造宛如真實城市的繁忙街景，小朋友有超過50種職業體驗，為全台第一座國際大型連鎖樂園品牌！《NOWNEWS》整理亮點、開幕時間、地點一次看。全球知名兒童職業體驗樂園「KidZania 奇薩尼亞」，官方宣佈將在年底盛大開幕，就位在Mitsui Shopping Park LaLaport 南港5樓，佔地2000坪，這不僅是「KidZania 奇薩尼亞」首度插旗台灣，更是全台第一座國際大型連鎖樂園品牌！地址：Mitsui Shopping Park LaLaport 南港 5樓（台北市南港區經貿二路131號）開幕時程：2026年底關於營業時間、官方網站、購票資訊等，後續將於官方粉絲頁公告「KidZania Taipei 奇薩尼亞台北」打造高度還原的城市場景，規劃銀行、超市、醫院等城市設施，街道上還會有巴士穿梭，孩子行走時也要遵守斑馬線及交通號誌。場館內每棟建築與城市物件都經過設計，約為實際尺寸的四分之一，以符合兒童身高與活動需求。KidZania Taipei攜手國內外40個各行各業知名品牌，提供近50種涵蓋食、衣、住、行、育、樂的職業體驗。孩子可以穿上各行各業的制服，進入品牌打造的場景中，親自體驗不同工作內容，從工作流程、設備操作到團隊合作，了解各種職業背後的價值與社會貢獻。此外，場館還規劃，讓孩子在角色扮演過程中接觸創新、永續、健康、教育及食品安全等議題。KidZania最具特色的體驗之一，就是讓孩子「工作賺錢」。完成職業任務後，可以獲得全球通用的「kidZos」貨幣，概念就像實際工作的薪資。KidZania Taipei也設有銀行及ATM，孩子可以選擇開戶、儲蓄賺到的kidZos，也能拿來消費，從「賺錢、存錢到花錢」認識基本理財概念。KidZania全球場館的入口皆以機場為設計概念，象徵孩子即將展開一場探索未來的旅程。KidZania Taipei入口也融入航空元素，現場可見星宇航空塗裝飛機，孩子不只能進入機艙，還能坐進駕駛艙化身機師執行飛行任務，或穿上空服員制服體驗空服員工作。目前更多職業體驗仍將陸續公布。此外，華城電機（1519）積極拓展新事業版圖，成立100%持股子公司「華城匯」，由執行長暨華城電能董事長許逸晟操刀，斥資15.35億元承租原ATT大直商場，租期20年，整體投資金額約5億至8億元。將打造全台首家主打能源、科技與電動車友善的 AI 智慧百貨「華城匯」，預計2027年開幕，商場樓地板面積達1.3萬坪，其中1至6樓規劃為百貨營業空間，營業面積約7900坪，並設有495席汽車停車位及506席機車停車位（位於地下1樓及4至6樓部分），提供充足停車機能。此外，館外還規劃約776坪戶外綠地廣場，打造兼具休閒與生活機能的都市綠洲。華城匯百貨以「未來感、客製化、五感體驗」為核心定位，全面導入智慧科技服務，整合「銷售式AI」與「互動式AI」，並串聯會員App、POS銷售系統及CRM顧客關係管理系統，建構智慧化商場營運平台，提供更個人化、便利的消費體驗。