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海帶竟然也會卡在食道！一名家住北部的65歲張男趁著中秋節全家南下，與親友團聚。聚餐時邊吃邊聊，張男沒有留意食物大小，一口接著一口進食，沒想到其中一大塊食物吞下後竟瞬間卡住。即使不斷嘗試吞嚥仍無法下肚，胸口至食道處持續傳來明顯異物感。親友見狀趕緊陪同他前往鄰近診所就醫，經初步評估後，因異物卡在食道無法排除，轉往阮綜合醫院進一步處理。阮綜合醫院消化內科醫師蕭偉成指出，替張男安排胃鏡檢查後，當鏡頭進入食道中段，竟發現一大片海帶卡在其中。由於海帶又滑又軟，表面不易著力夾取，加上體積較大也推不下去，處理起來比想像中棘手。最後使用「內視鏡取石網籃」，將整片海帶套住後，再慢慢往外拉。經過約10分鐘的處置，終於順利將海帶完整取出，取出的海帶約為2公分×4公分。蕭偉成提醒，60歲以上民眾由於年齡生理退化，咀嚼肌、舌肌及咽喉的吞嚥相關肌群力量逐漸下滑，使得舌頭推送食物的力量變弱，吞嚥反應變遲鈍，口腔協調能力變差之下，食物或液體比較容易不慎進入氣管咽喉或卡在食道。特別是牙口較差的長輩或患有食道狹窄問題者更需要小口進食、充分咀嚼後再吞嚥。蕭偉成建議，用餐時邊說說笑笑邊大口吃東西，常在不知不覺中未充分咀嚼就吞下，諸如帶刺魚肉、肉塊、海帶、海藻類、菇類以及年糕麻糬等黏性食物，都是食用時不小心卡在喉嚨食道的病例。如果吃東西後突然出現明顯吞嚥困難，喉嚨、胸口異物感，甚至口水都嚥不下去的狀況，這千萬不可硬以吞飯、喝大量水的方式，企圖把東西「沖下去」，而應儘快就醫評估、處理。切記「吃慢一點、嚼仔細一點、少邊吃邊聊」才是最簡單的安全守則。