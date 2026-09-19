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▲S.H.E在〈Beauty Up My Life〉的MV中大展舞蹈實力，被粉絲大讚超會扭。左起：Ella、Hebe、Selina。（圖／翻攝自華研國際YT）

2000年開播的電視劇《麻辣鮮師》是許多觀眾的青春記憶，不僅捧紅一眾劇中人物，就連插曲也都傳唱到現在。其中，由S.H.E唱的主題曲〈Beauty Up My Life〉更是經典之一，3人在MV中扭腰擺臀跳舞的模樣，讓歌迷都印象深刻，還有人笑說：「這應該是她們最想銷毀的MV。」有歌迷近日再度翻出S.H.E在2001年剛出道時，為《麻辣鮮師》獻唱的主題曲〈Beauty Up My Life〉，只見3人充滿朝氣的唱著歌曲，還手舞足蹈的扭腰擺臀，展現滿滿的青春活力，其中Hebe更是超會扭，舞蹈實力讓大家都非常驚訝，與現在的文青女神形象有極大反差。久違的歌曲，也讓不少粉絲掀起回憶殺，但不少人也驚訝原來這首歌是S.H.E唱的，紛紛直呼：「好好聽真懷念呀！我的年代欸」、「她們好青春啊～有夠可愛」、「真的都很會扭，這應該是她們最想銷毀的MV吧。」除了這首歌外，《麻辣鮮師》還有許多經典歌曲，像是全體一起合唱的〈青春真偉大〉、Makiyo的〈養我一輩子〉、〈初戀〉，以及S.H.E的另一首〈戀人未滿〉，都是不少粉絲至今都還在重聽的神曲。