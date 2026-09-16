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男團Ozone成員黃文廷被交往4年女友爆料劈腿，他隨後發文道歉承認此事，並宣布暫停活動，而他劈腿的對象也隨之曝光，傳是一起拍電影《我的神隊友》、曾是AKB48 Team TP女團成員的林亭莉，而她同時也是《全明星運動會》潘君侖的女友，等於說兩人是在各自有伴侶的狀況下雙劈腿，掀起不少爭議。林亭莉1999年出生，是泰雅族女星，過去是女團AKB48 Team TP（現已改名為TPE48）成員，累計多年舞台經驗後，她開始把視野看向戲劇圈，演員生涯就此展開。2022年，林亭莉演出電影《哈勇家》，不僅飾演女主角「阿莉」，還同時演唱電影主題曲，她的演技也受到肯定，獲得了台北電影節「非常新人」殊榮，之後她也陸續接演偶像劇、電影等工作。一邊當偶像一邊當演員的日子經過了五年，2025年，林亭莉宣布從AKB48 Team TP畢業，她表示自己的經濟狀況一直都不富裕，當偶像時為了配合訓練時間，常常騎車往返台北、桃園，其中也曾摔車受傷，不過她沒有因此放下機會，度過了5年充實的日子。感情方面，林亭莉過去曾被拍到跟《全明星運動會》男星潘君侖熱戀中，兩人還被拍到同進同出台北住處，然而這份愛情似乎無法持續下去。根據《鏡週刊》報導，林亭莉跟Ozone黃文廷合作電影《我的神隊友》期間，感情急速升溫越走越近，在男方被交往4年女友爆料劈腿之後，火速公開承認並道歉；而林亭莉也被發現是劈腿潘君侖偷偷來，形成混亂的四角戀關係。《NOWNEWS今日新聞》記者已傳訊詢問林亭莉，截稿前尚未獲得回應。