我是廣告 請繼續往下閱讀

男團「Lollipop棒棒堂」由敖犬、王子、小煜、阿緯、小杰、威廉組成，6人一度合體推出綜藝節目《來吧！哪裡怕！》復出，還拿到金鐘獎，怎料威廉與王子、小杰接連爆出閃兵事件，導致第2季節目泡湯。近日則傳出有香港公司與敖犬接觸，想邀棒棒堂合體赴港開唱，結果敖犬收到邀約後，卻選擇略過聯繫阿緯；疑因阿緯曾公開笑他小氣，兩人有心結。對此，敖犬公司下午出面否認了。據《鏡週刊》報導，爆料者指出，在棒棒堂成員接連捲入閃兵案停工後，香港有主辦單位主動聯繫敖犬，表示不介意閃兵風波，想請敖犬召集其餘成員一起赴港開唱。敖犬收到邀約後，各別聯繫成員，但跳過偷吃人妻粿粿的王子，以及當年最好的朋友阿緯，此舉令人不解。原來，敖犬與阿緯其實有心結，因阿緯曾在記者會上公開調侃敖犬，說他不僅無視兄弟約定，攜伴去參加威廉的婚禮，還只包了3600元紅包；對比阿緯自己跟小煜都包了8萬元，敖犬顯得有點小氣。阿緯當時雖然是開玩笑，但敖犬直接臉垮，似乎很走心，也因此與阿緯產生心結，長達1年時間都還沒解開。而接獲敖犬的邀約後，小杰與威廉因閃兵案還在法院審理中，擔心觀感不佳，所以主動拒絕，因此香港演唱會計畫最終也是流局。《NOWNEWS今日新聞》記者今日也傳訊詢問此事，對此，敖犬經紀公司踢帕娛樂回應：「另外，王子近來持續暫停演藝工作，幾乎消失在公眾視野，經紀人Summer也表示沒有幫王子準備復出計畫，但有消息傳出，王子疑似與炎亞綸密會，似乎有意想跳槽到炎亞綸旗下，重新開始。