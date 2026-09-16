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美中競逐AI主導權 黃仁勳角色受矚目

5月也曾赴中國國宴 黃仁勳再現身美中外交場合

中國國家主席習近平預計9月24日在華府與美國總統川普會面，知情人士透露，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳也將出席川普為習近平舉辦的國宴。在美中持續競逐人工智慧（AI）技術主導權之際，身為全球AI晶片龍頭掌舵人的黃仁勳再度現身美中高層外交場合，也格外受到矚目。路透社引述知情人士報導，黃仁勳預計參加24日舉行的國宴。不過，白宮尚未針對黃仁勳是否出席作出回應。美國與中國目前是全球先進AI技術研發與應用的兩大主要力量，輝達則供應AI模型開發及資料中心所需的關鍵晶片，使黃仁勳在美中科技競爭中的角色備受關注。尤其近期AI快速發展可能帶來的安全風險再度引起討論，輝達作為AI基礎設施的重要供應商，其動向也牽動全球科技產業。這並非黃仁勳今年首次參加川普與習近平的國宴。川普5月訪問中國時，習近平也曾設國宴款待，當時黃仁勳同樣出席，包括SpaceX執行長、川普前顧問馬斯克（Elon Musk），以及蘋果前執行長庫克（Tim Cook）也在賓客之列。國宴是美國總統接待外國領袖最高規格的外交禮遇之一，通常多用於接待盟國元首。川普經常將中國定位為美國的戰略競爭對手，因此此次以國宴規格款待習近平格外受到關注。川普第二任期至今僅舉辦過一次國宴，款待對象為英國國王查爾斯三世與王后卡蜜拉。此次習近平訪美若如期舉行，也將成為美中關係及全球科技競爭的重要外交場合。