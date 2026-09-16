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台股今（16）日開盤小幅走高，加權指數以45546.56點開出，上漲35.07點，漲幅0.08%。美股週二（15日）漲跌互見，道瓊、標普500、那斯達克指數同步收黑，費城半導體指數則逆勢上漲0.4%，市場持續關注美債殖利率突破5%、油價走高及聯準會（Fed）本週利率決策。權王台積電（2330）開盤下跌10元，來到2375元，跌幅0.42%；聯發科（2454）則逆勢上漲70元，來到4500元，漲幅1.58%，成為盤面焦點。美股主要指數在前一交易日跌多漲少，道瓊工業指數終場下跌328.09點，收在52093.11點；標準普爾500指數跌34.25點，收7585.73點；那斯達克指數跌204.84點，收在25981.57點；費城半導體指數漲44.27點，收在11175.55點。油價方面，市場受到沙烏地阿拉伯關閉繞過荷姆茲海峽關鍵輸油管消息影響，布蘭特原油上漲2.9%，收每桶108.75美元；西德州原油上漲4.4%，收每桶105.83美元。美國10年期公債殖利率也突破5%，市場靜待Fed本週政策決策，牽動全球股市後續表現。