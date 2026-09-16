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隨著NBA新賽季訓練營即將在幾周後展開，底特律活塞隊與陣中主力中鋒杜倫（Jalen Duren）的延長合約談判卻依舊陷入僵局。據悉，雙方在合約金額上存在1000萬美元的落差，且關係已大幅惡化。而杜倫之所以敢冒險拒絕長約、甚至威脅接受低薪的「合格報價（Qualifying Offer）」，主要原因在於沙加緬度國王隊已承諾願在明年開出頂薪合約搶人。根據《The Athletic》記者Sam Amick報導，活塞隊向杜倫提出的最後報價約為5年1.9億美元。然而，具備5年2.87億美元頂薪續約資格的杜倫，堅持尋求一份至少2億美元的合約。雙方目前在這1000萬美元的差距上互不相讓。NBA記者Evan Sidery指出，活塞隊認為他們開出的已經是一份對雙方都公平的長期合約，並無計畫在訓練營開始前提高報價。隨著談判停滯，雙方的關係已明顯惡化。杜倫的陣營對此感到極度失望，目前已無意留在底特律，並強烈傾向在訓練營開始前透過「先簽後換」的方式離開活塞。在僵持不下的情況下，杜倫陣營開始威脅球團，若不提供頂薪，他將直接接受價值僅960萬美元的1年合格報價。這意味著他將在新賽季結束後，成為完全自由球員，擁有絕對的選擇權。根據《Bleacher Report》記者Jake Fischer報導，杜倫之所以對接受960萬美元的合格報價感到「底氣十足」，是因為他已經掌握確切消息：沙加緬度國王隊非常願意在明年休賽季為他提供一份頂薪合約。這個重磅承諾讓他有足夠的信心先打完這1年，再以完全自由球員的身分進入市場爭取最大利益。為了替杜倫的到來鋪路，國王隊已經開始在交易市場上採取行動。據Evan Sidery報導，國王近期正在積極試探主力中鋒多曼塔斯·沙波尼斯(Domantas Sabonis)的交易市場，並已聯繫了夏洛特黃蜂、布魯克林籃網與多倫多暴龍等隊，希望能藉此加快推動杜倫的「先簽後換」交易進程。不過，活塞隊方面的態度依然強硬。消息來源指出，活塞目前對於用杜倫去交換沙波尼斯的交易提案「毫無興趣」。隨著新賽季逼近，這場千萬美元的合約角力戰，預計將在訓練營前迎來關鍵的轉折點。