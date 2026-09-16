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新人拿結婚書約來要簽名

網友直呼太細心

民進黨台北市長參選人沈伯洋昨（15）日晚間到公館商圈掃街，現場人潮擁擠，還出現一段溫馨插曲！一名剛登記結婚的台大法律系學妹，和另一半特地帶著結婚書約穿過人群，希望請沈伯洋簽名擔任證婚人；沈伯洋接過書約後爽快答應，隨即說「小心個資喔！」還幫忙注意四周鏡頭，並提醒團隊「幫他們遮一下」，再拿一張紙蓋住書約上的個資，然後完成簽名，這個動作也讓網友直呼太細心。綠委柯建銘助理周軒昨在Threads分享現場影片表示，沈伯洋掃街途中碰到自己台大法律系的學妹，而學妹正好在當天和另一半登記結婚，2人因此特地前往公館夜市，帶著結婚書約等候沈伯洋，並在人群中將書約遞上，希望沈伯洋能在上面第三證婚人欄上簽名，成為2人的證婚人。沈伯洋看到後也沒有推辭，當場接下書約準備簽名，並向新人送上新婚祝福。不過就在動筆之前，沈伯洋抬頭注意到周遭有不少手機與攝影鏡頭正對著書約，隨即轉身提醒身旁團隊人員：「幫他們遮一下。」接著自己也順手拿起一張紙，把結婚書約上個資的部分蓋住，確認不會直接曝光後才繼續簽名。這段互動被不少網友大讚，「把新人個資遮起來，好細心」、「真的很懂保護別人的個資」、「居然還細心到幫支持者保護個資」，另有部分網友也笑稱「這下子不能離婚了」、「以後拿出來可以說是市長參選人簽的」、「好有意義的結婚證書」、「比簽小提琴還厲害」等。