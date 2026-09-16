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東北季風持續影響 迎風面有雨

▲即將生成的杜鵑颱風對台灣影響不大，不過20日、21日要前往日本東京的民眾要留意航班交通資訊。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

中秋連假秋老虎登場 適合烤肉、賞月

中秋節及教師節連假將在25日到28日到來，許多人已經安排好要跟親朋好友一起出門聚餐、烤肉、賞月，這4天連假的天氣許多人相當關注，氣象專家賈新興表示，今年中秋連假將會是標準「秋老虎」天氣，不過早晚天氣偏涼，如果有外出活動記得適時添衣。賈新興表示，今（16）日台灣受到東北季風影響，迎風面的北部、東北部陰雨綿綿，感受偏涼；中南部白天微熱，早晚較涼，日夜溫差較大，降雨方面，以午後雷陣雨的天氣型態為主。預計最快在今（16）日中午生成的杜鵑颱風，對台灣影響不大，不過根據最新路徑顯示，準杜鵑颱風很可能在20日、21日對日本東京造成影響，周日（20日）、下周一（21日）前往日本關東旅遊的民眾要留意航班交通資訊。中秋連假前天氣，賈新興指出，下周二（22日）台灣大氣環境略微改變，全台轉為午後零星短暫陣雨，下周四（24日）開始，太平洋高壓勢力增強，全台天氣轉為穩定炎熱，只有午後有局部短暫陣雨。至於中秋和教師節連假（25日到28日）天氣，賈新興表示，受到副熱帶高壓籠罩影響，台灣呈現標準「秋老虎」天氣，各地晴朗穩定、白天高溫炎熱、午後局部短暫雨，賈新興提醒，短袖夏衣先別收。入夜後雲量散去，早晚偏涼，相當適合烤肉、賞月，夜間活動記得加件薄外套。