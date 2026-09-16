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洛杉磯道奇隊在美國時間15日（台灣時間16日）作客辛辛那提紅人隊的主場，進行4連戰的第2場交手。前役已順利達成連14年晉級季後賽壯舉的道奇隊，此役推出日籍強投山本由伸掛帥先發。山本展現極具壓制力的投球，主投7局僅被敲出1支安打無失分，率領道奇以4：0完封紅人隊，勇奪2連勝。這場勝利不僅讓山本順利收下本季第14勝，也將道奇隊國聯西區封王的魔術數字（Magic Number）推進至「M2」，最快在明日就能達成5連霸分區冠軍的霸業。本場比賽是山本由伸本季第27次先發登板。比賽一開始，山本似乎尚未找尋到控球準星，面對紅人首名打者赫黑（Carlos Jorge）連投4顆壞球保送，隨後面對第2棒的超級新星克魯茲（Elly De La Cruz）又在1好3壞的情況下投出保送。面對開局無人出局、一二壘有人的危機，道奇捕手費杜西亞（Hunter Feduccia）與游擊手貝茲（Mookie Betts）趕緊上前安撫。山本隨即展現王牌抗壓性，連續解決對手中心打線3名打者，力保不失。度過首局亂流後，山本由伸徹底封鎖了紅人隊的打線。除了在3局下2出局後被克魯茲敲出一支二壘安打外，紅人打者幾乎無法對山本造成任何威脅。從第4局到第7局，山本更是連續上演4個半局的「三上三下」，展現了無懈可擊的壓制力。在山本由伸優異的投球帶動下，道奇打線也給予強力奧援。2局上，在1出局一、二壘有人時，捕手搭檔費杜西亞率先敲出中外野方向適時安打，為球隊首開紀錄。3局上，2出局一壘有人，赫南德茲（Teoscar Hernández）大棒一揮，掃出左外野方向的兩分砲，個人連2場開轟，也是本季第15轟，幫助球隊擴大至3：0領先。7局上，弗里蘭（Alex Freeland）再補上一發陽春砲（本季第4轟），將比分鎖定在4比0。總計山本由伸此役主投7局，共用了91球（其中打者24人次），僅被敲出1支零星安打，送出7次三振與2次四壞球保送，沒有失掉任何分數，賽後防禦率降至2.51。他在退場時保有勝投候選資格。道奇牛棚在8局換上史都華（Brock Stewart）接替投球，成功製造3上3下。9局下由史考特（Tanner Scott）登板關門，雖然一上來就被敲安與保送，面臨無人出局一、三壘有人的極大危機，但史考特隨後展現強大三振能力，連飆3次三振化解危機，成功為球隊守住勝利。這場漂亮的勝仗，讓山本由伸順利將個人單季最多勝場數推高至14勝（8敗）。而道奇隊在奪下這場完封勝後，除了收下近期的2連勝，更將國聯西區封王的魔術數字降至「M2」，若一切順利，道奇軍團最快將在台灣時間17日於客場噴起封王香檳。