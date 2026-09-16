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▲B區開放後，SOGO大巨蛋的最後一塊大型商業拼圖也到位。從影城、餐飲、花園空間，到如今正式補上大型百貨，打造完整的城市型消費場域。（圖／記者葉政勳攝）

▲SOGO大巨蛋商場餐飲業種面積約1萬坪，未來業績占比預估可達3成以上。（圖／記者葉政勳攝）

遠東SOGO大巨蛋商場Garden City「莫內花園」今（16日）正式開幕，大巨蛋商場全區開放，總面積達3.6萬坪，商場棟集結超過560個品牌、近200個全台首店、百貨首櫃與新概念店，從精品、潮流、運動、親子、家電到餐飲一次囊括，打造兼具購物、生活與娛樂的複合型商業場域，預估2027年營業額可達100億元，開幕優惠，首四日美食街滿888元抽最新iPhone。SOGO大巨蛋商場B區「莫內花園」今（26）日結束試營運，正式開幕，SOGO大巨蛋整體投入超過百億元打造，從硬體建設到場域設計都投入大量資源，光是一樓「地球之心」造景就耗資約200萬元，工作人員更花了24小時才完成吊掛。SOGO大巨蛋的一大目標就是推動客群年輕化。過去SOGO主要客群約落在35歲至55歲，官方也表示，從試營運可見已成功拓展至20歲至50歲，其中20歲至40歲客群更占37.5%，顯示年輕化策略已逐步展現成果。B區開放後，SOGO大巨蛋的最後一塊大型商業拼圖也到位。從影城、餐飲、花園空間，到如今正式補上大型百貨，打造完整的城市型消費場域。B區開放後，SOGO大巨蛋全區營業面積達3.6萬坪。對消費者而言，最大的改變並不是單純「多一間百貨」，而是不同功能終於能在同一座園區內串起來。想看電影，可以前往A區；想吃美食，D區與B區都有選擇；想在戶外空間走走，C區則以花園綠廊為特色；而需要完整購物、美妝、親子及休閒機能，B區就是主要目的地。因此，未來到大巨蛋的行程不一定只能安排一個活動，可以從逛街開始，接著吃飯、看電影，甚至一路待到晚上，形成完整的一日型消費行程。這也是SOGO近年強調「停留經濟」的布局方向，將百貨從單純購物場所，轉變成集合餐飲、娛樂、親子及生活體驗的複合式空間。如果把SOGO大巨蛋想成一座大型生活聚落，B區扮演的就是「主商場」角色。這裡不只鎖定傳統百貨客群，業態從美妝、親子、運動休閒到餐飲都有，品牌總數超過500家，讓不同年齡層都能找到對應的消費選項。其中餐飲更是這次B區的一大亮點。話題性十足的熱門Buffet「島語」進駐，還有日本超市「LOPIA」、米其林必比登推薦「沁園春」、樂天皇朝全新旗艦店「樂天皇朝 Signature」，並且B2美食街更規劃約3000坪，打造出全台規模最大的美食街。台灣首店有法國花瓣造型冰淇淋品牌「Amorino」、東京人氣天婦羅名店「日本橋天ぷらめし 金子半之助」、日本長崎蛋糕名店「カステラ本家福砂屋」、日本咖啡品牌「神乃珈琲」，以及韓國烤肉名店「囕盈豚」。B2則規劃約3000坪美食街，也讓SOGO大巨蛋的餐飲版圖再往上推一層。滿額送、最高14%回饋：首先，App會員搶先獲得1,500元購物折價券，新下載App成為會員再送100元。即日起至10月4日，化妝品、香氛、男女服飾(含童裝內衣)、鞋、休閒運動、鍋具、寢具床墊、瓷器、小家電均享單日累計滿5,000元送500元電子抵用券；大家電單日累計滿1萬元送500元電子抵用券；國際精品名品單日累計滿2萬元送2,000元電子抵用券；JHENG Jewellery、Chopard單日累計滿3萬元送1,500元電子抵用券。全館最高享14％回饋。抽機票：會員App消費單日2,000元滿額累點，即有機會抽中價值86萬元的長榮航空台北—華盛頓皇璽桂冠艙雙人來回機票。美食街消費抽大獎：開幕首四日（16日至19日）於美食街消費滿888元，即有機會現場抽中最新iPhone大獎。會員開幕禮與滿額贈：App會員於Garden City大巨蛋店消費滿額分別可兌換「PUMA可爬梯折疊收納推車」、「便攜式手提保溫保冰桶」、「大容量陶瓷塗層環保杯」、「ESG百變保溫保冷環保提袋」。（數量有限送完為止）