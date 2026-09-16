我是廣告 請繼續往下閱讀

▲郭忠祐（如圖）和黃露瑤情傳多年。（圖／翻攝自IG@york0510）

黃西田女兒黃露瑤和八點檔男星郭忠祐今年5月傳出戀情，雙方並未認愛，但也承認是「友達以上」的關係，態度曖昧，如今郭忠祐被拍到和黃露瑤父母吃飯，席間相處自然，看起來已經像家人一樣親近，過去黃西田就曾大贊郭忠祐為人老實，還催生女兒。反觀郭忠祐過去因為八年初戀見光死，對於認愛一事小心翼翼，但黃露瑤不只一次公開稱讚他是好男生，郭忠祐也打開心房說，「有這樣的機會當然要好好把握！」根據《CTWANT》報導，郭忠祐上個月結束宣傳記者會後，直奔黃露瑤住處，晚間6點多與黃露瑤的父母黃西田、陳靜子共進晚餐，席間有說有笑，郭忠祐也只穿著簡樸的白上衣和黑色短褲，並沒有太過慎重的打扮，就像習以為常的家族聚會，而最後買單的是黃西田。吃完飯後，4人還到冰淇淋店續攤，後來黃露瑤拉著郭忠祐到玩具店，黃西田夫妻則到日用品區閒逛，晚間8點多才離開商場，4人再度驅車一同回到住處。事實上，黃西田過去曾證實女兒的確帶郭忠祐回家吃過飯，也讚賞郭忠祐跟他一樣是從鄉下出來打拚的，為人老實，如果能當女婿完全沒問題，更表示女兒已經算晚婚，自己也很想當阿公，「看人家要不要啊，我是希望她早一點嫁。」當時一度傳出郭忠祐偶像包袱太重，加上過去長跑八年的初戀最後見光死，讓他抗拒認愛，然而黃露瑤先是出面澄清，兩人是認識4年，不是交往4年，隨後誇獎郭忠祐純樸又上進，也曾陪伴她度過失戀低潮，兩人處在「舒服自在、友達以上」的狀態，她也大方說如果郭忠祐跟她告白，她會接受，郭忠祐後來也表示，「謝謝大家助攻跟關心，有機會當然要好好把握。」對此郭忠祐透過經紀公司回應：「謝謝大家關心，我其實不太習慣大家這麼聚焦我的私事，承蒙大家的關照。目前我和露瑤的節奏很明確，也穩定地往好的方向發展，希望大家能把空間留給我們，謝謝。」