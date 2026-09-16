高雄市觀光局表示，「2026高雄愛 ‧ 月熱氣球」將於9月25日至28日、10月3日至4日在田寮月世界，10月9日至11日國慶連假移師愛河，在兩大場域接力，展現不同風貌的熱氣球體驗，而熱氣球繫留體驗票券將於今（16）日中午12時起開放線上購票，票價每人500元。《NOWNEWS今日新聞》整理兩梯次時間、地點等資訊一次看。
觀光局長高閔琳表示，「高雄愛 ‧ 月熱氣球」持續以高雄特色景觀為活動舞台，透過熱氣球繫留、展演及造型熱氣球，串聯田寮月世界特殊地景與愛河城市水岸，打造兼具自然景觀與城市風貌的秋季觀光體驗。今年「高雄愛 ‧ 月熱氣球」活動除有高雄熊等造型熱氣球展示，也規劃2顆大型標準球提供遊客搭乘繫留體驗、登高望遠賞美景，並規劃拍照打卡裝置與特色市集。
高閔琳說明，擁有超多粉絲、最能展現高雄熱情城市意象的觀光大使「高雄熊」，今年也將再度於「高雄愛 ‧ 月熱氣球」活動現場展示高達28公尺的高雄熊造型熱氣球。
🟡「2026高雄愛 ‧ 月熱氣球」熱氣球繫留體驗資訊一覽：
📍場次：
⏹︎田寮月世界：
9月25日至28日、10月3日至4日
⏹︎愛河：
10月9日至10月11日
📍時間：上午體驗時段約為6:00至8:00，下午約為16:00至17:30，
📍票價：每人500元
📍售票時間：9月16日中午12時起開放線上售票
📍售票平台：全台7-ELEVEN超商ibon機台及線上售票系統同步開賣
📍備註：繫留體驗時段將依當日氣候、氣流、溫度及日出日落等條件，由專業飛行團隊評估後決定，實際場次及升空狀況以活動現場公告為準。
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🟡「2026高雄愛 ‧ 月熱氣球」熱氣球繫留體驗資訊一覽：
📍場次：
⏹︎田寮月世界：
9月25日至28日、10月3日至4日
⏹︎愛河：
10月9日至10月11日
📍時間：上午體驗時段約為6:00至8:00，下午約為16:00至17:30，
📍票價：每人500元
📍售票時間：9月16日中午12時起開放線上售票
📍售票平台：全台7-ELEVEN超商ibon機台及線上售票系統同步開賣
📍備註：繫留體驗時段將依當日氣候、氣流、溫度及日出日落等條件，由專業飛行團隊評估後決定，實際場次及升空狀況以活動現場公告為準。