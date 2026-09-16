高雄市觀光局表示，「2026高雄愛 ‧ 月熱氣球」將於9月25日至28日、10月3日至4日在田寮月世界，10月9日至11日國慶連假移師愛河，在兩大場域接力，展現不同風貌的熱氣球體驗，而熱氣球繫留體驗票券將於今（16）日中午12時起開放線上購票，票價每人500元。《NOWNEWS今日新聞》整理兩梯次時間、地點等資訊一次看。

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觀光局長高閔琳表示，「高雄愛 ‧ 月熱氣球」持續以高雄特色景觀為活動舞台，透過熱氣球繫留、展演及造型熱氣球，串聯田寮月世界特殊地景與愛河城市水岸，打造兼具自然景觀與城市風貌的秋季觀光體驗。今年「高雄愛 ‧ 月熱氣球」活動除有高雄熊等造型熱氣球展示，也規劃2顆大型標準球提供遊客搭乘繫留體驗、登高望遠賞美景，並規劃拍照打卡裝置與特色市集。

▲高雄市觀光局宣布「2026高雄愛 ‧ 月熱氣球」場次，將於9月25日至28日、10月3日至4日在田寮月世界，10月9日至11日國慶連假移師愛河，在兩大場域接力登場。（圖／高雄市觀光局提供）
▲高雄市觀光局宣布「2026高雄愛 ‧ 月熱氣球」場次，將於9月25日至28日、10月3日至4日在田寮月世界，10月9日至11日國慶連假移師愛河，在兩大場域接力登場。（圖／高雄市觀光局提供）
高閔琳說明，擁有超多粉絲、最能展現高雄熱情城市意象的觀光大使「高雄熊」，今年也將再度於「高雄愛 ‧ 月熱氣球」活動現場展示高達28公尺的高雄熊造型熱氣球。

🟡「2026高雄愛 ‧ 月熱氣球」熱氣球繫留體驗資訊一覽：

📍場次：
⏹︎田寮月世界：
9月25日至28日、10月3日至4日

⏹︎愛河：
10月9日至10月11日

📍時間：上午體驗時段約為6:00至8:00，下午約為16:00至17:30，

📍票價：每人500元

📍售票時間：9月16日中午12時起開放線上售票

📍售票平台：全台7-ELEVEN超商ibon機台及線上售票系統同步開賣

📍備註：繫留體驗時段將依當日氣候、氣流、溫度及日出日落等條件，由專業飛行團隊評估後決定，實際場次及升空狀況以活動現場公告為準。

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葉盛耀編輯記者

美食旅遊記者，從事媒體業累積超過15年，寫過幾本書，做過多次美食競賽評審。
5000多個報導日子裡，你以為充斥吃喝玩樂，實多是懸梁刺股，但依舊不忘找尋喜劇素材。跟普羅上班族一樣愛喝飲料，含酒精者更佳。